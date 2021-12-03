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暴動案兩人開審前撤控 官轟控方未講全部理由

【明報專訊】前年11月警方圍堵理工大學多日，有市民到油尖旺區聲援，衝突期間有示威者逃至尖沙嘴厚福街，兩名學生及一名無業女子在一幢大廈內被捕，3人否認暴動罪受審。辯方昨日在區院結案陳辭提及，同案另兩名被捕人開審前獲撤控，認為控方「立論崩壞」，法官質疑這未必是撤控的全部原因，斥責控方只披露部分理由，辯方則沒提早索取理由，令法庭難以判斷，下令將案押後至12月24日繼續結案陳辭。

官批辯方沒索理由 法庭難判斷

3名被告為學生伍振豐（17歲）、學生羅芷澄（18歲）及無業的梁瓊升（22歲），被指於前年11月19日，在尖沙嘴天文台道一帶連同他人參與暴動。辯方結案陳辭時指出，首被告攜口罩是避免吸入催淚煙，示威期間亦常見市民帶備。第二和第三被告的代表律師引述，控方依賴被告衣著、裝備和環境證供指證被告必然參與暴動，而同案另兩名被捕人因有當時身處酒吧的證據，並在開審前獲撤控，而且亦未能證明現場物品屬於被告，以及未能從閉路電視片段辨認被告。

法官林偉權質疑，控方所得的酒吧東主口供及片段，未必是撤控的全部原因，「係咪唯一原因？有無其他考慮？」，同時林官批評辯方沒早點索取理由，斥責控方只簡述部分理由，沒有全面如實披露資料。他稱被告有可能曾離開酒吧數分鐘參與暴動，而法庭在資料不足下難以判斷。

官：3被告有權知

林官又稱，控方已透露部分撤控理由，即放棄法律專業特權的保密要求，而此議題已耗用法庭不少時間，若控方繼續就特權爭論，最終除了需交代理由之外，更會「輸埋堂費」。林官舉例，若有5人過馬路衝紅燈，其中被控告的3人「想知點解唔告嗰兩個，佢有無權知？你答我」。控方表示明白，林官再打斷稱「唔係要知結論，係要知理由」。控方稱將進一步索取律政司指引。

【案件編號：DCCC 1055/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 厚福街 理大救援戰 反修例運動

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