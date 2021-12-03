幼園教師藏激光筆脫罪 官：行夜山「有可能係真」

被告劉潔儀（23歲）聞裁決時不住飲泣，以衣袖拭淚，散庭時與姊相擁而泣。鄭官總結案情稱，被告兩支激光筆為3B類激光裝置，分別在40米及20米距離內直接照射時可傷眼睛。案發當日，被告稱與朋友相約行夜山觀星，並攜同兩支觀星筆到友人在美孚的家。鄭官認為，據被告Instagram截圖等證供，法庭「別無他選」，只能接納她曾行夜山觀星，此興趣亦可能持續。

指Ig證有觀星興趣 不解親友不出庭

至於被告為何無行山物品在身，鄭官認為她臨時趕往深水埗，有可能沒攜同行山用品，朋友亦可其後提供。被告供稱當日收到母親致電求助稱催淚煙傳入家中，雙眼不適，她遂前往深水埗。鄭官表示，辯方舉證被告母親租住鄰近深水埗警署的單位，而當時警方確在附近發射催淚彈，被告亦有急救資格，母親選擇向女兒求助，「始終都有可能係真嘅」，惟不明白被告母親和朋友為何沒出庭作供。

【案件編號：KTCC 1161/21】

（反修例風暴）