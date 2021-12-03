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涉披露受查者資料案 辯方：廉署高調拘林卓廷 公眾始悉游乃強被查涉賄

【明報專訊】正因泛民初選等案而還押的立法會前議員林卓廷，涉嫌在3個記者會披露元朗7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，林否認3項披露受調查人身分罪，辯方昨在東區裁判法院中段陳辭稱，林卓廷在記者會披露的是游乃強涉公職人員行為失當而被廉署調查，並非《防止賄賂條例》的受限資料，惟諷刺地令事件曝光是源於廉署高調拘捕被告，再公開控罪詳情，辯方當庭反問「咁，被告又何罪之有？」，認為法庭應裁定表證不成立。

稱特意避開涉賄罪行 只提公職失當

被告林卓廷（44歲）否認2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日犯案。

辯方早前向法庭呈交書面陳辭，大律師沈士文在庭上進一步指出，3名廉署人員的證供不可能動搖被告在3次記者會的發言，以及《防止賄賂條例》第30條的法律詮釋，法庭唯一要裁斷的只是對第30條的詮釋。

辯方稱，曾任廉署調查員的被告在3次記者會，均只提及游乃強涉嫌公職人員行為失當而被廉署調查，有關罪行屬《普通法》下罪行，被告「從來都避開」提及廉署調查游乃強牽涉在條例下的第二部罪行。

廉署拘林後公開案情始揭 「被告何罪之有」

裁判官葉啓亮關注，辯方書面陳辭的「若非廉署高調拘捕被告，第三者何以得知游乃強被廉署調查的其他罪行」說法何解。辯方指出，「很諷刺地，當被告重重複複避開跌入（條例）第30條，但廉署拉人就將事件揭發咗」，公開本案控罪詳情，令公眾得悉游乃強被調查條例下的第二部罪行，最終成為對被告的指控，反問「被告何罪之有？」

聆訊今續，控方將回應辯方陳辭。

【案件編號：ESCC 2789/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕游乃強 防止賄賂條例 披露受調查人員身分 721白衣人襲擊 林卓廷 反修例運動

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