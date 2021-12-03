「失憶就無法指控人」 六旬漢fb煽惑襲警囚7月

官指社交平台言論如病毒 籲反思

被告蔡易文（61歲）被控去年1月20日意圖使警員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人惡意致該等警員受嚴重傷害。辯方庭上進一步求情稱，胞姊讚賞被告樂善好施，他因本案未能為離世的母親奔喪。辯方強調被告案發前後均呼籲他人不要上街示威。

辯方稱案發前後均籲勿上街

李官判刑時稱，本案被告並非名人，回應帖子不足100人，該帖子似乎是單一帖子，沒加劇激進程度。被告雖然煽惑他人，但他明顯受到早一天的事影響而發帖。被告縱煽惑他人襲擊警員頭部，但沒具體計劃行事，該些言論較為概括，言論背後也沒實際導致向警員頭部嚴重施襲的行為。

考慮年紀對網絡不敏感 減1月刑期

李官認為，被告使用傳播力快和廣闊的社交平台煽惑，案情較發帖稱新屋嶺扣留中心有警員性侵女示威者的潘榕偉案輕微，但比在金鐘站發布仇警言論的何兆麟案嚴重，遂以8個月監禁為量刑起點。李官稱，被告在調查期間合作和過去奉公守法，他因其年紀對使用社交平台的敏感度不足，相信重犯機率不高，酌情扣減1個月刑期，終判囚7個月。

李官判刑後又稱，資訊科技發達增加散播假新聞和仇恨言論的風險，有激進者會在社交平台煽惑犯案，籲社交平台使用者反思。網絡安全及科技罪案調查科高級督察陳穎於判刑後稱，高院前年就警員遭起底及煽動暴力頒下的禁制令仍然生效，又說網絡言論留下的足迹難以抹煞，警告市民勿以身試法。

【案件編號：DCCC 1059/20】

（反修例風暴）