鏗鏘集、議事論事停社交平台 學者：港台欲洗刷形象 違傳播大勢

港台分頁頁面底部公布 涉12節目

港台在其網頁「港台分享」頁面底部公布消息，稱有12個節目的fb、IG及Twitter專頁於12月3日暫停。涉及節目包括已停播的《早辰．早晨》、《視點31》、《頭條新聞》、英文節目《The Pulse》；已外判製作的《鏗鏘集》及《議事論事》；以及已完結的《想點》、《香港故事—修復時刻》、《窮富翁大作戰2》、《窮富翁大作戰3》、《手語隨想曲》及《漫遊百科》。

結束運作的社交平台涉及多個受歡迎時事節目，截至昨晚，《鏗鏘集》fb專頁有逾44萬人追蹤、逾36萬人讚好；《頭條新聞》有逾48萬人追蹤、逾41萬人讚好。昨有網民呼籲將節目備份。此外，RTHK WEB+前日亦在fb公布，專頁今日結束運作。

本報向港台查詢為何有上述決定、觀眾日後將如何重溫節目、是否放棄透過社交媒體宣傳節目，港台回覆稱，不時檢視節目於社交媒體的宣傳及推廣策略，最新安排可參閱港台網頁公布，並稱《鏗鏘集》逢周日晚上8時於港台電視31播出，《議事論事》則於新一屆立法會任期開始後繼續跟進議會消息。

民主黨批淪獨家村 港台：不時檢視策略

民主黨資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐對港台此舉表示失望，批評令資訊變得更不透明，使港台加速淪為「獨家村」。他認為，港台作為主要廣播機構將社交專頁關閉，公眾從此不能透過專頁瀏覽過去節目，不但抹煞新聞工作者過去努力，更是朝新世代傳播資訊途徑的反方向走。

梁麗娟對港台決定感可惜，形容是對節目「大裝修」和改革。她說，這些節目也是香港歷史一部分，「管理層可能同市民看法不同，但不可抹煞過去發生的事」。她稱，許多教師都用這些上載於網的節目做教材，若日後無法翻看，將影響教學。