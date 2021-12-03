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兩年無回鄉 市民：免失望 通關落實才申碼

【明報專訊】市民下周五（10日）起可登記「港康碼」，政府希望市民盡早試用系統，待與內地通關時可以暢順運作，有兩年未回鄉的市民雖然探親心切，但稱一日未正式通關，都不會申請港康碼，「免得希望愈大、失望愈大」；商界代表則歡迎推出港康碼，形容業界「急不及待」到內地處理業務。

內地母患惡疾 探親心切

黃女士2019年從汕尾來港定居，疫情爆發這兩年都未能回鄉探親，她指母親數月前驗出有甲狀腺惡性腫瘤，自己更希望早日回鄉，「想親眼看看媽咪的身體狀况」。不過，她稱不會因此在港康碼系統開通首日便登記，因個人最關注的始終是通關日期，反問：「不通關為什麼要登記（港康碼）？」，以免有期望下失望愈大。

史立德：業界急不及待到內地

商界則歡迎政府推出港康碼。廠商會會長史立德形容港康碼是踏出與內地通關的第一步，業界「急不及待」到內地處理業務，盼當局盡快公布通關日期及細節。他說，會吩咐需到內地工作的員工，盡早熟習港康碼的流程和做好準備。

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒也稱，政府推出港康碼標誌恢復與內地通關「只欠臨門一腳」，只要免檢疫通關大門開啟，有助帶動明年本地經濟的實質增長。他透露自己會登記港康碼，公司員工亦準備登記。林健鋒為立法會商界（一）候選人，對手是姚逸明。

（新冠疫情）

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