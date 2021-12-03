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政府研贈手機予需要者 團體批方案失焦

【明報專訊】疫下港人日後若要到內地，必須以智能手機的「安心出行」程式下載「港康碼」，針對沒有智能手機或不懂登記港康碼的人，政府透露正主動接觸電訊業界、慈善團體，研究送贈手機及數據卡予有需要市民，但未有公布派發數量及時間等細節，所有資源由相關機構承擔。當局同時會派出外展隊在18區屋邨及港鐵站等，協助有需要市民辦理登記港康碼的手續。

助市民登記 吳衞東憂外展隊難負荷

香港社區組織協會幹事吳衞東歡迎相關措施，但指落區協助登記的做法是否足夠有待觀察，「香港單是老人家就有約150萬名，究竟外展隊能否負荷得到？」他並稱，用戶要輸入居住地址才能申請港康碼帳戶，無家者將難以滿足相關要求，指有無家者求職或到銀行辦理手續時會借用協會地址，盼政府從善如流。

基督教關懷無家者協會宿舍督導何偉圻認為，部分市民欠缺的不單是智能手機，而是使用智能手機的知識，例如年邁街友因未曾使用智能手機而缺乏相關知識，「即使將手機送給他們，無家者未必知道如何登記安心出行和港康碼」，而無家者獲得手機後，還要解決充電、充值等問題，並非單憑送贈手機就能解決，批評政府方案「失焦」。

平機會：沒電話無法申碼非歧視

創新及科技局長薜永恒被問及有否歧視沒有智能電話者時稱，防疫抗疫工作需要一齊做好，而要用好港康碼及粵康碼，過程中需要智能手機，稱若有人不熟悉智能手機的應用，當局會提供協助。平機會回覆本報查詢時表示，市民若因為沒有智能手機、不熟悉使用智能手機或沒有住址而無法申請港康碼，有關情况並沒有觸犯反歧視法例，形容上述問題能以適當措施解決。至於政府現階段的輔助是否足夠，平機會指效果要在推行後再評估。

市民下周四（9日）起，進入食肆和表列處所必須使用安心出行，政府昨稱會向處所派發凸字膠套，協助視障者識別二維碼的位置。香港失明人協進會憂政府未能及時派發膠套，希望能豁免視障者使用安心出行。

（新冠疫情）

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