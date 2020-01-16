須智能機每次核證 長者申港康碼「更難」 下周五推出 要住址證明 政府擬派員落區助申請

須到網站開戶 用安心3.0上傳行蹤

獲綠碼者可轉碼至粵康碼

港康碼下周五上午9時起開放網上申請，創科局長薛永恒昨表示，港康碼兩個功能包括確認有關人士是否有風險，以及確認其是否居於或去過有風險地方，為此港康碼須實名登記、提供地址及21日的安心出行出行紀錄，但不用交疫苗紀錄。副政府資訊科技總監黃志光解釋，要使用港康碼，市民需要在系統登記並開啓帳戶，並以下周五同步推出的3.0版本安心出行，上傳自己行蹤，最後作健康申報（見圖）。若非確診者、密切接觸者等高危人士，過去21日又無到訪高風險地點，將獲綠碼，能轉碼至粵康碼或澳康碼。

薛永恒昨沒交代通關日期及配額，只稱尚要與內地商議，先推港康碼讓市民熟習港康碼功能，但登記的先後次序與通關配額完全無關，所以提醒市民不需急於一開始就申請。

可交空白行蹤 交虛假紀錄或犯法

現時不少市民都擁有多部手機來應付安心出行的需要，政府資訊科技總監林偉喬表示，沒有限制市民以多少部手機上載安心出行行蹤，假如市民21日內都沒任何行蹤，能上傳一個空白的行蹤紀錄。綜合林偉喬及薛永恒說法，如有人刻意作出虛假出行紀錄上傳，或使用他人手機的紀錄，都要承擔法律後果；但假如某處所並沒有被強制使用安心出行，「無嘟（二維碼）」不屬於刑責問題。薛永恒稱，任何防疫抗疫工作都需市民支持，過程中或被某些人「鑽空子」，會在系統內盡量做好把關，減低發生的可能。

在目前安排下，要免檢疫到內地必須擁有智能手機，並用安心出行記錄行蹤。薛永恒稱，明白部分市民或無智能手機，或操作上遇困難，港府正主動接觸電訊業界及慈善機構，研究向有需要的人送贈手機或數據卡，相關成本由該些機構負責。被問沒智能手機是否不能免檢疫到內地，他指「內地健康碼都需要有智能手機」，就算長者經過檢疫到內地，都要有粵康碼「才可以正常生活」，盼長者了解防疫抗疫工作，使用健康碼是「至關重要」。

社協：憂礙長者回鄉探親

然而，吳衞東認為，長者通常有親友居於內地，憂他們因沒有或不懂得使用手機而不能探訪親友。據他了解，過半數老人家都不懂得使用智能手機，而每次登入港康碼都要以短訊核實身分，吳回應，長者不是每日有家人幫助他們，形容港康碼可能對他們造成困擾（見另稿）。

民主黨：不足七成長者擁智能手機

民主黨資訊科技政策發言人冼卓嵐認為，據2021年初統計處報告，只有不足七成年屆65歲或以上的長者擁有智能手機，亦只有不足七成長者曾使用互聯網，擔心有意透過港康碼免檢疫通關的對象不少是長者，長者能否學懂用港康碼過關仍待驗證。

明報記者

（新冠疫情）

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