【Emily】何君堯稱高興皇仁邀講國安 舊生會話校方沒邀去工作坊

憶2019年惹學生反感 舊生會凍籍

不過，皇仁舊生會噚日就發聲明，話向校方了解後，獲悉校方為教師發展日安排有關國家安全教育嘅工作坊，其間按既定採購程序向不同服務提供者索取報價邀請，仲特別澄清，何君堯同相關服務提供者沒有獲邀出席該工作坊。

何君堯噚晚回覆Emily話，係剛收到副校長嘅邀請信，但近日好忙未有細睇邀請日期，話「係咪邀請唔輪到舊生會去確認」，指自己係立法會議員，專業、學術水平高，舊生身分亦不能磨滅，批評舊生會發呢個澄清係「不務正業、越俎代庖」。

何君堯喺7．21元朗襲擊事件當晚被拍攝到同白衣人握手，部分皇仁師生聯署譴責，皇仁舊生會其後暫停佢嘅會籍至2022年。

陳曼琪語選委：我係大家嘅服務員

港區人大代表陳曼琪拉票時講到略帶哭腔，話自己喺2014年反佔中、上年撐國安法，「我一直受到威嚇，但我無畏無懼」，同在座選委喺2019年一齊「傷心過、擔憂過」，總結更話「我係大家嘅服務員，希望將大家嘅聲音帶進議會」。

17個候選人輪流發言，其中3個人講普通話，包括交銀國際控股董事長譚岳衡、鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪、城大生物醫學工程學系講座教授孫東。選委會界別51人參選名單，詳見立法會選舉網站。