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2021年12月2日星期四
港聞二
林卓廷披露受查人身分 辯方爭議有合理辯解 廉署主任同意 7‧21涉重大公眾利益
科大生襲擊罪上訴得直 官稱衣物相似不足確認
燃燒物擲警署 兩學生罪成
指案件主管隱瞞兩份口供 青年向律政司索償52萬
滯留機場客 8日始公布染Omicron 禁區活動飲食4日後確診 何栢良斥「漏招」添通關變數
首兩患者半年內打復必泰 確診數日抗體升10倍
檢疫酒店房需求增 1200備用房間供預約
袁國勇稱首分離毒株 潘烈文：上周已着手
華大基因「技術出錯」 216人收舊檢測短訊
建測規園界兩候選人已棄、或棄居英權 提名對手謝偉銓 陳澤斌：很正常
齊反對禁「納米樓」 稱未必可解房屋問題
新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望
口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍
線上線下同步 爭取放寬人流 工展會須掃安心 齊針6時後免費
警首設短期職務津貼 最高每月1676元
泊車打鬥控誤殺 退休警還押妻20萬保釋
港偕大馬搗網上情緣騙案 拘27人涉1500萬
林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處
大灣區GBA專題：港人在港可跨境辦「深圳社保」
大灣區GBA專題：廣東愛滋病新感染者 50歲以上佔逾三成
3詩集圖書館下架 一涉劉曉波 《戒和同修》作者：無宣揚信息 莫名其妙
涉貼針對法官海報 男子加控6罪 1涉手機內文宣
九華徑兩燒烤場無牌經營 負責人認罪緩刑罰款
七旬翁失足墮下層露台 帆布保命
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【Emily】主教山配水庫導賞預約 3月前名額爆滿
【Emily】原欲2月辦 明年渣馬暫定11‧20
【Emily】樂齡科技報告：3缺陷惡化
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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