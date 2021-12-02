九華徑兩燒烤場無牌經營 負責人認罪緩刑罰款

男被告許百翔（62歲）被控於今年11月12日晚上7時36分，在「美孚九華徑燒烤場」，並非根據和按照食環署所批出的牌照經營普通食肆；另案女被告林麗玉（47歲）被控於同日晚上7時38分，在「吉吉360」無牌經營普通食肆。

黃官判刑時稱，「美孚九華徑燒烤場」由2012年至今有77次同類型檢控紀錄，「吉吉360」有81次相關紀錄，反映罰款阻嚇力不足。他又提醒被告林麗玉獲聘用前應先確認公司背景，而另一被告許百翔則承認一早知悉燒烤場涉無牌經營。

各逾70次檢控

官指非真正營運者

案情指食環署在案發當晚到兩個燒烤場採取突擊行動，發現「美孚九華徑燒烤場」有約100名顧客，「吉吉360」有250名顧客在場內燒烤。兩被告在查問下皆承認是該燒烤場的負責人，及未能出示有效食物業牌照或許可證。

【案件編號：KCCC 3454-5/21】