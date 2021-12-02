涉貼針對法官海報 男子加控6罪 1涉手機內文宣

辯方表示，昨日收到逾1500頁控方文件，需時為被告蔣頌生（41歲）提供法律意見。國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉遂將案押後至12月31日再訊，被告沒有保釋申請，須繼續還押。

經過新增及修訂控罪後，被告面對6項展示煽動刊物及兩項管有煽動刊物罪。涉及前者的控罪指被告今年6月11日至7月29日間，在上水天平邨天喜樓一間幼稚園展示共5張海報，及在高等法院大樓展示一張海報，意圖引起對香港政府及香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，煽惑他人使用暴力，慫使他人不守法或不服從合法命令。

管有煽動刊物控罪指被告今年8月6日於粉嶺馬會道北區公園外，管有48張數碼檔案形式的海報，及同日於粉嶺圍近馬會道咪表停車場的一輛私家車內管有28張海報，意圖引起憎恨或藐視中央或香港政府，或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項。

【案件編號：WKCC 3129/21】

（港區國安法）