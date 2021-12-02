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3詩集圖書館下架 一涉劉曉波 《戒和同修》作者：無宣揚信息 莫名其妙

【明報專訊】繼資深傳媒人區家麟的《二十道陰影下的自由—香港新聞審查日常》及好青年荼毒室的《大時代的哲學》被揭在公共圖書館下架後，3本詩集在圖書館網頁的搜尋結果亦顯示「沒有符合的檢索結果」，涉周漢輝的《光隱於塵》、曾詠聰的《戒和同修》以及陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，其中《戒和同修》內容涉已故諾貝爾和平獎得主劉曉波。

康文：倘涉違國安 會暫停館藏

康文署回覆稱，當發現有關館藏涉嫌可能違反《港區國安法》，會以嚴肅態度處理，暫停其館藏服務，並與有關部門研究是否違法。

《光隱於塵》有「黃傘」字眼

據網上資料，《光隱於塵》收錄詩作〈意外光景〉，當中有詩句「黃傘，貼近的臉呼吸，呼吸，止於辱罵聲葉隙有餘暉，叫你穿眼淚下」。被問是否與雨傘運動有關，作者周漢輝回覆稱，「作為一個作者的看法是，最好回到作品本身，作品說出了我的觀察與想像」。他對下架表示「不明所以，茫無頭緒」。

《戒和同修》作者曾詠聰回覆稱，一個月前已發現被下架，惟當時以為是恆常館藏調動，暫未獲通知原因，未能評論是否屬政治審查。他確認詩集內〈彌留──記13072017 離世者〉一詩背景涉劉曉波，有詩句為「骨頭拒絕一切分離，裡面的白足以薰染一撮人的宗教 某一片刻誰沒有想到禱告 便有了罪，但疲憊遠高於罪」。

曾詠聰認為作品沒宣揚任何信息，他在筆觸上也沒強加任何想法，不認為作品有「踩線」，如最終下架涉政治原因，感到莫名其妙，盼只是與雙年獎評審工作有關。「香港中文文學雙年獎」由公共圖書館主辦，4月截止報名至今未公布結果。

《漫長的霧》作者：

解釋權在讀者

陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》於2020年11月出版，網上有書店的詩集簡介指詩人在「一切迅速崩塌來不及反應的時代」，「以沉練文字定格這些日子的失重跌盪，嘗試尋找一種承受得到的距離和速度，重新面對自己——或與他人共有——的記憶」。

陳李才回覆稱一直沒留意上架情况，故不評論，詩集主要寫城巿及其中的人與物，會寫及自身和他人，會有社會事件，也關於疫情。陳指文學尤其詩為甚，詮釋空間很大，不同人能看出不同感受，解釋權在讀者。

《光隱於塵》及《漫長的霧 黝黑的光》由石磬文化出版，其社長池荒懸稱未明白為什麼下架，「你不會讀到任何政治宣傳或主張之類比較敏感的內容」，他覺得如這也要下架，所有報紙都不容於圖書館。

相關字詞﹕下架

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