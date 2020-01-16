大灣區GBA專題：廣東愛滋病新感染者 50歲以上佔逾三成

廣東愛滋病毒感染者共7.8萬人

廣東省疾控中心副主任李豔稱，今年首10月，廣東新報告6131宗愛滋病病毒感染者和2713宗愛滋病病人，與去年相若。截至10月底，累計報告現居廣東的存活愛滋病病毒感染者和愛滋病病人共約7.8萬名。

李豔表示，廣東愛滋病疫情目前呈現4個特點，一是整體處於低流行水準，但部分地區和人群疫情比較嚴重；二是傳播途徑以性傳播為主，同性傳播所佔比例維持較高水平；三是50歲以上高年齡組病例佔比呈增長趨勢，在新報告病例中佔34.4%；四是外省籍流動人口病例所佔比例高，超過40%。至於愈來愈多長者患上愛滋病的原因，一是中老年人性需求往往不被正視，易引發嫖娼等不安全性行為；二是老年人普遍缺乏對愛滋病及自我保護認識，不懂和不願使用安全套。

另一方面，雖然去年8月內地批准採用俗稱「事前藥」的HIV暴露前預防藥物，為預防愛滋病提供了新選項，但據廣州八院感染病中心主任李凌華表示，事前藥獲批一年多以來，在該醫院用藥率不足1%，李凌華分析，一方面存在高危性行為群眾對事前藥的認識不足，或者擔心副作用而不願使用；另一方面，有些人認為高危性行為無法預判，對於事前預防理念並不接受。惟與之相反的是，事前藥在網購平台銷量不少，或與便捷及隱秘有關，但李凌華提醒，此舉風險很大，一方面網上自行購藥難保證真偽和用藥安全；另一方面，如果患者在用藥前已感染HIV病毒，也無法起到理想的阻斷作用。

八成求「後悔藥」病人 無實際需要

至於目前已較普及的事後預防藥物，或稱「後悔藥」，也存在用藥者認知不足問題。李凌華指出，到該醫院要求用後悔藥的患者，有八成其實並不真正需要，這反映公眾對愛滋病防控意識增強，但同時又對愛滋病了解不足。另一個衍生出來的問題是，患者會誤以為既然可以使用後悔藥，就沒必要使用安全套及採取安全性行為。