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林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日完成一連4日的武漢訪問行程，傍晚經深圳返港。行程期間接受湖北廣播電視台訪問，她稱香港過去24年，在準確貫徹落實「一國兩制」方面有做得不好的地方，例如選舉制度被別有用心的人，透過「一人一票」選舉進入立法會，讓行政機關無法執行《基本法》中的行政主導，發生了很多問題。

林太又說，「修例風波」只是最激烈事件，但其實回歸以來多次出現問題，累積的問題很大，形容「當時這個過程很痛苦，但看來是必須的」。

林太稱中央推出《港區國安法》和完善選舉制度的兩大舉措，是撥亂反正、回到一國兩制初心，完善選舉制度是保障「愛國者治港」，她認為未來立法會能與行政機關互相配合和制約。

倘無法落實「對不住鄧小平」

她稱中央能為香港做的基本上已做，往後是香港自己要做，「無論是特區政府、立法會、司法機關，教育團體或普通人，都必須從不同方面去看，全面貫徹一國兩制」，例如教育制度方面，2018年中史成為初中必修科，並以「公民與社會發展科」取代通識科。被問到任內心願，她稱能幫助香港回到「一國兩制」正軌，她非常心滿意足。

林太又提到，已故國家領導人鄧小平提出以「一國兩制」解決香港歷史遺留的問題，「如果後人無法把他的構想落實好，既保障國家安全，領土完整，國家統一，又不能維持香港繁榮穩定，我們也對不住他老人家」。

相關字詞﹕武漢 一國兩制 林鄭月娥

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