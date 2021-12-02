林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處

林太又說，「修例風波」只是最激烈事件，但其實回歸以來多次出現問題，累積的問題很大，形容「當時這個過程很痛苦，但看來是必須的」。

林太稱中央推出《港區國安法》和完善選舉制度的兩大舉措，是撥亂反正、回到一國兩制初心，完善選舉制度是保障「愛國者治港」，她認為未來立法會能與行政機關互相配合和制約。

倘無法落實「對不住鄧小平」

她稱中央能為香港做的基本上已做，往後是香港自己要做，「無論是特區政府、立法會、司法機關，教育團體或普通人，都必須從不同方面去看，全面貫徹一國兩制」，例如教育制度方面，2018年中史成為初中必修科，並以「公民與社會發展科」取代通識科。被問到任內心願，她稱能幫助香港回到「一國兩制」正軌，她非常心滿意足。

林太又提到，已故國家領導人鄧小平提出以「一國兩制」解決香港歷史遺留的問題，「如果後人無法把他的構想落實好，既保障國家安全，領土完整，國家統一，又不能維持香港繁榮穩定，我們也對不住他老人家」。