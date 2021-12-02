港聞

港聞二

港偕大馬搗網上情緣騙案 拘27人涉1500萬

【明報專訊】本港警方鑑於網上情緣騙案有上升趨勢，經調查後聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，展開代號「跨步」的打擊網上情緣騙案行動，搗破活躍於東南亞的跨境詐騙集團，兩地警方共拘捕27男女，涉及37宗網上情緣騙案，騙去約1500萬元。其中一名女投資經理被「男友」騙去180萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪表示，本港警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，鎖定活躍於東南亞的詐騙集團，由7月22日至11月30日進行「跨步」聯合行動。馬來西亞警方拘捕尼日利亞裔的5男2女，涉嫌詐騙及逾期居留等，相信他們遙距操控本港傀儡戶口洗黑錢。

本港警方則在全港多個地點拘捕3男17女，年齡20至66歲，他們均為傀儡戶口持有人，涉嫌洗黑錢被捕。部分被捕男女亦聲稱為網上情緣騙案的事主，只是借出銀行戶口供身在外地的「情人」做生意。被捕的20人全部已獲准保釋候查。

持傀儡戶 港拘20人涉洗錢

行動檢獲10部手提電話及一批涉案銀行卡及銀行文件。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

詐騙集團於網上結識事主，利用甜言蜜語建立情侶關係，以不同藉口向事主索取金錢，包括資金周轉出現問題、投資虛擬貨幣、送予事主的禮物需繳付相關費用等，誘使事主將金錢存到由詐騙集團操控的傀儡戶口。

29歲女遭「男友」騙180萬

初步調查相信詐騙集團共涉及37宗網上情緣騙案，騙去約1500萬元。當中最大單一損失約180萬元，事主為一名29歲女投資經理，與騙徒在網上交友平台結識，發展為情侶關係，之後商討投資建議，墮進陷阱。

張偉豪續稱，受疫情影響，市民日常生活轉至網上，而網上交友亦趨普遍。今年1至10月共接獲1369宗網上情緣騙案，較去年同期上升逾八成，損失高達4.8億元，金額比去年同期升2.7倍。

相關字詞﹕國際刑警 網上情緣 洗黑錢

上 / 下一篇新聞

林卓廷披露受查人身分 辯方爭議有合理辯解 廉署主任同意 7‧21涉重大公眾利益
林卓廷披露受查人身分 辯方爭議有合理辯解 廉署主任同意 7‧21涉重大公眾利益
科大生襲擊罪上訴得直 官稱衣物相似不足確認
科大生襲擊罪上訴得直 官稱衣物相似不足確認
燃燒物擲警署 兩學生罪成
燃燒物擲警署 兩學生罪成
指案件主管隱瞞兩份口供 青年向律政司索償52萬
指案件主管隱瞞兩份口供 青年向律政司索償52萬
滯留機場客 8日始公布染Omicron 禁區活動飲食4日後確診 何栢良斥「漏招」添通關變數
滯留機場客 8日始公布染Omicron 禁區活動飲食4日後確診 何栢良斥「漏招」添通關變數
首兩患者半年內打復必泰 確診數日抗體升10倍
首兩患者半年內打復必泰 確診數日抗體升10倍
檢疫酒店房需求增 1200備用房間供預約
檢疫酒店房需求增 1200備用房間供預約
袁國勇稱首分離毒株 潘烈文：上周已着手
袁國勇稱首分離毒株 潘烈文：上周已着手
華大基因「技術出錯」 216人收舊檢測短訊
華大基因「技術出錯」 216人收舊檢測短訊
建測規園界兩候選人已棄、或棄居英權 提名對手謝偉銓 陳澤斌：很正常
建測規園界兩候選人已棄、或棄居英權 提名對手謝偉銓 陳澤斌：很正常
齊反對禁「納米樓」 稱未必可解房屋問題
齊反對禁「納米樓」 稱未必可解房屋問題
新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望
新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望
口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍
口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍
線上線下同步 爭取放寬人流 工展會須掃安心 齊針6時後免費
線上線下同步 爭取放寬人流 工展會須掃安心 齊針6時後免費
警首設短期職務津貼 最高每月1676元
警首設短期職務津貼 最高每月1676元
泊車打鬥控誤殺 退休警還押妻20萬保釋
泊車打鬥控誤殺 退休警還押妻20萬保釋
林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處
林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處
大灣區GBA專題：港人在港可跨境辦「深圳社保」
大灣區GBA專題：港人在港可跨境辦「深圳社保」
大灣區GBA專題：廣東愛滋病新感染者 50歲以上佔逾三成
大灣區GBA專題：廣東愛滋病新感染者 50歲以上佔逾三成
3詩集圖書館下架 一涉劉曉波 《戒和同修》作者：無宣揚信息 莫名其妙
3詩集圖書館下架 一涉劉曉波 《戒和同修》作者：無宣揚信息 莫名其妙
涉貼針對法官海報 男子加控6罪 1涉手機內文宣
涉貼針對法官海報 男子加控6罪 1涉手機內文宣
九華徑兩燒烤場無牌經營 負責人認罪緩刑罰款
九華徑兩燒烤場無牌經營 負責人認罪緩刑罰款
七旬翁失足墮下層露台 帆布保命
七旬翁失足墮下層露台 帆布保命
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯稱高興皇仁邀講國安 舊生會話校方沒邀去工作坊
【Emily】何君堯稱高興皇仁邀講國安 舊生會話校方沒邀去工作坊
【Emily】候選人簡介填錯年齡 狄志遠：梳梳梳
【Emily】候選人簡介填錯年齡 狄志遠：梳梳梳
【Emily】稱8選舉橫額被毁 陳學鋒報警
【Emily】稱8選舉橫額被毁 陳學鋒報警
【Emily】主教山配水庫導賞預約 3月前名額爆滿
【Emily】主教山配水庫導賞預約 3月前名額爆滿
【Emily】原欲2月辦 明年渣馬暫定11‧20
【Emily】原欲2月辦 明年渣馬暫定11‧20
【Emily】樂齡科技報告：3缺陷惡化
【Emily】樂齡科技報告：3缺陷惡化