港偕大馬搗網上情緣騙案 拘27人涉1500萬

網絡安全及科技罪案調查科總督察張偉豪表示，本港警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，鎖定活躍於東南亞的詐騙集團，由7月22日至11月30日進行「跨步」聯合行動。馬來西亞警方拘捕尼日利亞裔的5男2女，涉嫌詐騙及逾期居留等，相信他們遙距操控本港傀儡戶口洗黑錢。

本港警方則在全港多個地點拘捕3男17女，年齡20至66歲，他們均為傀儡戶口持有人，涉嫌洗黑錢被捕。部分被捕男女亦聲稱為網上情緣騙案的事主，只是借出銀行戶口供身在外地的「情人」做生意。被捕的20人全部已獲准保釋候查。

持傀儡戶 港拘20人涉洗錢

行動檢獲10部手提電話及一批涉案銀行卡及銀行文件。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

詐騙集團於網上結識事主，利用甜言蜜語建立情侶關係，以不同藉口向事主索取金錢，包括資金周轉出現問題、投資虛擬貨幣、送予事主的禮物需繳付相關費用等，誘使事主將金錢存到由詐騙集團操控的傀儡戶口。

29歲女遭「男友」騙180萬

初步調查相信詐騙集團共涉及37宗網上情緣騙案，騙去約1500萬元。當中最大單一損失約180萬元，事主為一名29歲女投資經理，與騙徒在網上交友平台結識，發展為情侶關係，之後商討投資建議，墮進陷阱。

張偉豪續稱，受疫情影響，市民日常生活轉至網上，而網上交友亦趨普遍。今年1至10月共接獲1369宗網上情緣騙案，較去年同期上升逾八成，損失高達4.8億元，金額比去年同期升2.7倍。