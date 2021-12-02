線上線下同步 爭取放寬人流 工展會須掃安心 齊針6時後免費

400項優惠 1元咖啡5元鮑

第55屆工展會主題為「魅力光影耀工展」，設約830個攤位，多過2019年逾700個攤位，另於12月11日至明年1月10日設網上工展會，線上線下逾400項購物優惠，包括1元罐裝摩卡咖啡、 2元1公斤金鳳泰國頂級香米連環保袋、5元尚品珍寶紅燒回味鮑、299元兩個Sinomax舒適竹炭枕等（見表）。

防疫方面，主辦單位香港中華廠商聯合會會長史立德表示，入場要先量體溫，用「安心出行」及拍八達通付款入場，另安排20人助65歲或以上長者及12歲以下小童「填紙」登記，若展期內有入場者或參展商確診，會按政府指令封閉部分受影響展區；場內工作人員要全部完成接種疫苗，並持開場前48小時內的陰性結果證明，展期內須多做一次檢測，場內亦設流動檢測實驗室，另會有人巡查，確保各人戴口罩。

看好消費氣氛 料銷情及疫前

廠商會首席營運總監袁少華表示，以往工展會平均每小時有1.5萬人次，現爭取人流上限是此數的75%或以上，尚待政府敲定。史立德稱，8月工展會購物節和10月第8屆香港美食嘉年華反應良好，加上年尾屬傳統消費旺季、電子消費券「尾班車」、市民久未外遊等，有信心今年工展會人流及銷情可追到2019年工展會水平。廠商會副會長施榮恆則盼盡快通關，明年可在大灣區辦工展會介紹香港貨品。

參展商冠華食品以100元展場價，出售原價139元的「香港情懷福袋」，冠華食品菓子廠市場及銷售員黃嘉怡表示，2019年因社會運動，工展會開放時間縮短，今年工展會重臨維園，現消費氣氛良好，加上節日效應，有信心銷情好過2019年。另一參展商李錦記的發言人稱，上次參與工展會已是2018年，覺得今年消費氣氛佳，有信心銷情可較2018年有雙位數增幅。

大會今屆推出「工展55．驚喜五重奏」，包括由12月11日起，只要符合今年55歲，或5月5日生日，或身分證號碼有兩個相連5字的條件，首1555名在網上登記的市民可獲贈價值255元的禮品福袋，每日首550名購票入場者可獲入場禮品。工展會應用程式亦設抽獎，送出包括機票、家電等總值27萬元的禮品。

明報記者

■第55屆工展會詳情

日期：今年12月11日至明年1月3日

地點：銅鑼灣維多利亞公園

開放時間：上午11時至晚上9時

門券價格：8元

已接種疫苗者 每晚6時後免費入場