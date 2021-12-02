口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍

【明報專訊】立法會選舉本月19日舉行， 政府在香園圍、羅湖和落馬洲支線3個出入境管制站設置邊境票站，在內地的香港選民自昨日9時起可在網上登記，於投票日到選定的邊境票站投票。全國人大常委譚耀宗被問到特區政府應否專車接送內地港人到邊境投票時，他認為不影響投票意向下，安排專車是合理安排。
網上登記系統昨日9時起運作，至下周三（8日）下午6時截止，登記選民需填寫中文或英文名、身分證號碼、手提電話、回鄉證號碼、內地常住地區等，並選定投票站及投票時間，完成登記後會收到短訊通知，3天內會獲發「登記結果通知書」。工聯會內地諮詢服務中心總主任陳秀欽接受傳媒訪問時表示，工聯會5個內地中心只有深圳的中心有兩名市民前往，不算踴躍，又說網站曾出問題而未能登記，難免令人失望。
選舉事務處表示，一直監察登記系統運作，問題已在短時間內復修。
譚耀宗：不影響意向下 專車接送合理
全國人大常委譚耀宗昨出席活動，被問特區政府應否專車接送內地港人到邊境投票，他表示邊境票站屬新安排，政府應方便選民抵達票站投票，認為在不影響投票意向下，安排專車接送屬於合理安排。對於邊境票站不設公衆監票惹爭議，他稱管制站有特殊性，不宜太多人前往，稱公務員負責票站工作，相信不影響選舉公平。
全國政協常委唐英年表示，不少內地港人因疫情未能回港，認為增設邊境票站有助他們投票，又稱無法評估投票率，但認為應重視候選人的質素，而不是數量。
另外，政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會發聯合聲明，呼籲公務員做好選舉工作、市民踴躍投票。