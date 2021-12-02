口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍

網上登記系統昨日9時起運作，至下周三（8日）下午6時截止，登記選民需填寫中文或英文名、身分證號碼、手提電話、回鄉證號碼、內地常住地區等，並選定投票站及投票時間，完成登記後會收到短訊通知，3天內會獲發「登記結果通知書」。工聯會內地諮詢服務中心總主任陳秀欽接受傳媒訪問時表示，工聯會5個內地中心只有深圳的中心有兩名市民前往，不算踴躍，又說網站曾出問題而未能登記，難免令人失望。

選舉事務處表示，一直監察登記系統運作，問題已在短時間內復修。

譚耀宗：不影響意向下 專車接送合理

全國人大常委譚耀宗昨出席活動，被問特區政府應否專車接送內地港人到邊境投票，他表示邊境票站屬新安排，政府應方便選民抵達票站投票，認為在不影響投票意向下，安排專車接送屬於合理安排。對於邊境票站不設公衆監票惹爭議，他稱管制站有特殊性，不宜太多人前往，稱公務員負責票站工作，相信不影響選舉公平。

全國政協常委唐英年表示，不少內地港人因疫情未能回港，認為增設邊境票站有助他們投票，又稱無法評估投票率，但認為應重視候選人的質素，而不是數量。

另外，政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會及香港特區政府公務人員聯會發聯合聲明，呼籲公務員做好選舉工作、市民踴躍投票。