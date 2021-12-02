新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望 劉國勳：斷章取義

劉國勳反駁沈豪傑：斷章取義

張欣宇獲全國政協委員李小加提名，李小加近日接受訪問倡議在北部都會區吸收內地優良的政策，提出一港兩制。面對劉國勳有關提問，張欣宇稱有與李小加討論如何促進新界北物流、人流、資金流，即用想像力推動區內發展。劉質疑張是想與李小加「割席」。

張欣宇未表明是否支持一港兩制

劉國勳稱，如內地有好的政策，可考慮修改現時制度，但毋須一港兩制。沈豪傑反問，一國兩制內怎能又一港兩制，法律上如何處理應小心探討。

新界發展上，沈豪傑指劉和張都建議引用收回土地條例，劉澄清建議是引條例進行興建公屋、道路等公共部分。沈質疑有否問業主、原居民和地主，是否同意收地。劉稱，同意要有私人參與，如超過4萬呎的土地可原址換地，批評沈說法誤導市民，他建議政府要改良新界東北的換地方案，不論在房屋、產業都應予業權人有靈活發展參與。沈反駁，只有發展商才擁有逾4萬呎的土地，批評民建聯呼籲政府用收回土地條例、「收晒村民土地」。

香港新方向和張欣宇早前提出政府以3000億收新界2600公頃新界荒廢農地。劉國勳問張欣宇既然標榜自己「識得做」、「不超支」，問他是否同意收地劃一用發展區的價錢，並考他知否新發展區收地如甲級農地的收地價錢。

張回應稱，過往參與很多大型基建，發現收地條例有結構性問題，港九價錢統一、新界則分4個價錢，認為是對新界居民的歧視；未來新界是香港新中心，應有劃一標準。他又回應，甲級農地收地賠償大約1300多元一呎。

同區候選人曾麗文未出席論壇

劉國勳質疑，張欣宇政綱提出用3000億收2600公頃是「計錯數」，如用1300多元一呎收地，「已經超了自己的支啦，會超出500億」。 張反駁是「數字遊戲」，其政綱是指「大約用3000億」。

同區候選人曾麗文稱未能出席論壇。