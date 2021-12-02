新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望

【明報專訊】港台昨日舉行立法會新界北直選論壇，民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑和香港新方向成員張欣宇3人同台辯論。沈豪傑問劉國勳新界東北發展的居民安置問題，稱只有三分之一人獲安排上樓，引述有未獲安置的村民稱對政黨非常失望。劉反駁沈斷章取義，因新界東北分3期發展，該黨有與未獲安置的居民定期開會，反質疑沈只是選舉期間到訪。劉問張欣宇是否認同提名人李小加提出北部都會區實行一港兩制的建議，張無明言立場，稱「長遠歡迎有想像力」；劉和沈表明無一港兩制的需要。
劉國勳反駁沈豪傑：斷章取義
張欣宇獲全國政協委員李小加提名，李小加近日接受訪問倡議在北部都會區吸收內地優良的政策，提出一港兩制。面對劉國勳有關提問，張欣宇稱有與李小加討論如何促進新界北物流、人流、資金流，即用想像力推動區內發展。劉質疑張是想與李小加「割席」。
張欣宇未表明是否支持一港兩制
劉國勳稱，如內地有好的政策，可考慮修改現時制度，但毋須一港兩制。沈豪傑反問，一國兩制內怎能又一港兩制，法律上如何處理應小心探討。
新界發展上，沈豪傑指劉和張都建議引用收回土地條例，劉澄清建議是引條例進行興建公屋、道路等公共部分。沈質疑有否問業主、原居民和地主，是否同意收地。劉稱，同意要有私人參與，如超過4萬呎的土地可原址換地，批評沈說法誤導市民，他建議政府要改良新界東北的換地方案，不論在房屋、產業都應予業權人有靈活發展參與。沈反駁，只有發展商才擁有逾4萬呎的土地，批評民建聯呼籲政府用收回土地條例、「收晒村民土地」。
香港新方向和張欣宇早前提出政府以3000億收新界2600公頃新界荒廢農地。劉國勳問張欣宇既然標榜自己「識得做」、「不超支」，問他是否同意收地劃一用發展區的價錢，並考他知否新發展區收地如甲級農地的收地價錢。
張回應稱，過往參與很多大型基建，發現收地條例有結構性問題，港九價錢統一、新界則分4個價錢，認為是對新界居民的歧視；未來新界是香港新中心，應有劃一標準。他又回應，甲級農地收地賠償大約1300多元一呎。
同區候選人曾麗文未出席論壇
劉國勳質疑，張欣宇政綱提出用3000億收2600公頃是「計錯數」，如用1300多元一呎收地，「已經超了自己的支啦，會超出500億」。 張反駁是「數字遊戲」，其政綱是指「大約用3000億」。
同區候選人曾麗文稱未能出席論壇。
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