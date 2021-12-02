齊反對禁「納米樓」 稱未必可解房屋問題

近年一手私樓市場納米樓增加，發展局長黃偉綸早前曾表示，會考慮在未來私人住宅用地賣地時，訂立單位最小面積限制，例如200至210呎。

謝偉銓認為，目前政府在未有規限劏房面積下，對限制新建樓宇單位最小面積的做法是否有幫助存有懷疑，「你做大個樓時，是否等於住得大啲鬆啲呢？其實可能大咗單位，佢一樣可以劏為好多間劏房」；強調應治本從快速增加房屋供應入手。陳澤斌亦認為，涉及立法需小心處理，指目前樓價高企，突然推出政策會令市場出現大混亂，認為應待土地樓宇供應穩定後再讓社會廣泛討論，「有時立法不是最好，可能出一些指引」。

陳倡重推一手樓空置稅

謝：增加供應更有效

另外，本屆政府曾於2019年10月提交《2019年差餉（修訂）條例草案》，即俗稱「一手樓空置稅」方案，但其後於當年11月撤回法案。

被問到會否要求政府重推空置稅時，陳澤斌表示支持，並提出引入物業增值稅，指雖然落實有困難，但不應因困難而不做，「如丟空土地物業有成本，會鼓勵多些人不要丟空」，更反問「你未試過你點知唔得呢」。他亦支持政府引用《土地收回條例》收回閒置的私人農地發展。

不過，謝偉銓對重推空置稅有保留，指政府提出的主要針對一手樓，但未能提供空置二手樓的數據，並認為政府重推空置稅都不及加快審批、加快建屋更有成效，質疑空置稅「幫助好有限」；又指改變稅制是個大問題，應讓社會討論，不應抱着「希望試吓，唔得先算」的心態。

（立會選舉論壇）