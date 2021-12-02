港聞

港聞二

齊反對禁「納米樓」 稱未必可解房屋問題

【明報專訊】房屋土地問題困擾本港多年，近年更湧現納米樓。參選今屆立法會建築、測量、都市規劃及園境界的兩名候選人，均反對政府立法禁止「納米樓」，認為對解決房屋問題未必有幫助。不過，陳澤斌支持政府應重推一手樓空置稅，以及引入物業增值稅，認為政府不應因困難而不做；謝偉銓則有保留，認為重推空置稅「幫助好有限」，指改變稅制屬於大問題，政府不應「試吓」，強調應從增加房屋供應入手。

近年一手私樓市場納米樓增加，發展局長黃偉綸早前曾表示，會考慮在未來私人住宅用地賣地時，訂立單位最小面積限制，例如200至210呎。

謝偉銓認為，目前政府在未有規限劏房面積下，對限制新建樓宇單位最小面積的做法是否有幫助存有懷疑，「你做大個樓時，是否等於住得大啲鬆啲呢？其實可能大咗單位，佢一樣可以劏為好多間劏房」；強調應治本從快速增加房屋供應入手。陳澤斌亦認為，涉及立法需小心處理，指目前樓價高企，突然推出政策會令市場出現大混亂，認為應待土地樓宇供應穩定後再讓社會廣泛討論，「有時立法不是最好，可能出一些指引」。

陳倡重推一手樓空置稅

謝：增加供應更有效

另外，本屆政府曾於2019年10月提交《2019年差餉（修訂）條例草案》，即俗稱「一手樓空置稅」方案，但其後於當年11月撤回法案。

被問到會否要求政府重推空置稅時，陳澤斌表示支持，並提出引入物業增值稅，指雖然落實有困難，但不應因困難而不做，「如丟空土地物業有成本，會鼓勵多些人不要丟空」，更反問「你未試過你點知唔得呢」。他亦支持政府引用《土地收回條例》收回閒置的私人農地發展。

不過，謝偉銓對重推空置稅有保留，指政府提出的主要針對一手樓，但未能提供空置二手樓的數據，並認為政府重推空置稅都不及加快審批、加快建屋更有成效，質疑空置稅「幫助好有限」；又指改變稅制是個大問題，應讓社會討論，不應抱着「希望試吓，唔得先算」的心態。

（立會選舉論壇）

上 / 下一篇新聞

林卓廷披露受查人身分 辯方爭議有合理辯解 廉署主任同意 7‧21涉重大公眾利益
林卓廷披露受查人身分 辯方爭議有合理辯解 廉署主任同意 7‧21涉重大公眾利益
科大生襲擊罪上訴得直 官稱衣物相似不足確認
科大生襲擊罪上訴得直 官稱衣物相似不足確認
燃燒物擲警署 兩學生罪成
燃燒物擲警署 兩學生罪成
指案件主管隱瞞兩份口供 青年向律政司索償52萬
指案件主管隱瞞兩份口供 青年向律政司索償52萬
滯留機場客 8日始公布染Omicron 禁區活動飲食4日後確診 何栢良斥「漏招」添通關變數
滯留機場客 8日始公布染Omicron 禁區活動飲食4日後確診 何栢良斥「漏招」添通關變數
首兩患者半年內打復必泰 確診數日抗體升10倍
首兩患者半年內打復必泰 確診數日抗體升10倍
檢疫酒店房需求增 1200備用房間供預約
檢疫酒店房需求增 1200備用房間供預約
袁國勇稱首分離毒株 潘烈文：上周已着手
袁國勇稱首分離毒株 潘烈文：上周已着手
華大基因「技術出錯」 216人收舊檢測短訊
華大基因「技術出錯」 216人收舊檢測短訊
建測規園界兩候選人已棄、或棄居英權 提名對手謝偉銓 陳澤斌：很正常
建測規園界兩候選人已棄、或棄居英權 提名對手謝偉銓 陳澤斌：很正常
新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望
新界北論壇 沈豪傑：未獲安置居民對政黨失望
口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍
口岸票站登記首日 工聯會中心：未見踴躍
線上線下同步 爭取放寬人流 工展會須掃安心 齊針6時後免費
線上線下同步 爭取放寬人流 工展會須掃安心 齊針6時後免費
警首設短期職務津貼 最高每月1676元
警首設短期職務津貼 最高每月1676元
泊車打鬥控誤殺 退休警還押妻20萬保釋
泊車打鬥控誤殺 退休警還押妻20萬保釋
港偕大馬搗網上情緣騙案 拘27人涉1500萬
港偕大馬搗網上情緣騙案 拘27人涉1500萬
林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處
林鄭：過去貫徹「一國兩制」有做得不好之處
大灣區GBA專題：港人在港可跨境辦「深圳社保」
大灣區GBA專題：港人在港可跨境辦「深圳社保」
大灣區GBA專題：廣東愛滋病新感染者 50歲以上佔逾三成
大灣區GBA專題：廣東愛滋病新感染者 50歲以上佔逾三成
3詩集圖書館下架 一涉劉曉波 《戒和同修》作者：無宣揚信息 莫名其妙
3詩集圖書館下架 一涉劉曉波 《戒和同修》作者：無宣揚信息 莫名其妙
涉貼針對法官海報 男子加控6罪 1涉手機內文宣
涉貼針對法官海報 男子加控6罪 1涉手機內文宣
九華徑兩燒烤場無牌經營 負責人認罪緩刑罰款
九華徑兩燒烤場無牌經營 負責人認罪緩刑罰款
七旬翁失足墮下層露台 帆布保命
七旬翁失足墮下層露台 帆布保命
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯稱高興皇仁邀講國安 舊生會話校方沒邀去工作坊
【Emily】何君堯稱高興皇仁邀講國安 舊生會話校方沒邀去工作坊
【Emily】候選人簡介填錯年齡 狄志遠：梳梳梳
【Emily】候選人簡介填錯年齡 狄志遠：梳梳梳
【Emily】稱8選舉橫額被毁 陳學鋒報警
【Emily】稱8選舉橫額被毁 陳學鋒報警
【Emily】主教山配水庫導賞預約 3月前名額爆滿
【Emily】主教山配水庫導賞預約 3月前名額爆滿
【Emily】原欲2月辦 明年渣馬暫定11‧20
【Emily】原欲2月辦 明年渣馬暫定11‧20
【Emily】樂齡科技報告：3缺陷惡化
【Emily】樂齡科技報告：3缺陷惡化