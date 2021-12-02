建測規園界兩候選人已棄、或棄居英權 提名對手謝偉銓 陳澤斌：很正常

明報記者 黃俊鋒

謝偉銓及陳澤斌被問及居英權與「愛國者」要求有否矛盾。陳澤斌表示1980年代政府推出居留權方案時，許多專業人士包括自己都有申請，「其實我一直無去過英國，只是用這個passport去旅行，主要都是去美國。」陳表示，因為去美國辦簽證「好麻煩」，稱純粹當居英權是旅行文件使用。

謝：棄居英權與參選無關

陳：當旅行文件

謝偉銓就說，他在1992年取得居英權，「我不是香港出世，居英權令我在旅遊方面方便好多，不用次次辦簽證」。謝表示，近年特區護照都非常方便出遊，「所以我都決定放棄居英權，因為個作用不大」。謝稱，自己大概在今年9月、10月提交放棄居英權申請，稱事件與參選無關，「我不需要（放棄），因為大家知道功能界別，在《基本法》裏面列明，容許立法會代表可以持有其他國家居留權」。他說按照基本法67條，容許兩成議員非中國籍。

謝：獲委政協證「愛國愛港」

對於持外國護照是否符合中央提出的「愛國者」標準，謝表示應看個人「業績表現」，認為居英權從不妨礙他為香港、為國家服務，又說自己獲中央委任為全國政協，足以證明是「愛國愛港」。

陳澤斌被問會否仿效時說， 「如果真係選到，我就會再作決定」。他其後說，「若果當選之後，我覺得我真的要放棄，因為如果我代表香港，一個立法會議員有外國護照，這不是太好。」

陳：鼓勵人參選 謝：已剔除提名

今次是中央修改選舉制度後首場選舉，建制派指中央要求每個界別都要有競爭，而建測規園界有兩人參選，其中陳澤斌趕尾班車最後一天報名。二人是對手，但二人也承認，陳曾提名謝參選。對於競爭問題，謝偉銓說，當初爭取業界提名時，陳澤斌提名他，但後來因知道陳也有意參選，故交提名表時剔除陳的名字，以免尷尬。謝被追問就說，「這個我都覺得有少少奇怪， 但我成日說，香港是有自由選擇，他提名了我……所以他自己可以解釋一下。 」

陳澤斌稱，「我自己希望參選，亦鼓勵其他人參選，我覺得無牴觸，也不是奇怪事，如果是奇怪，為何選舉指引不去禁止呢？我們跟足指引，是很正常（做法）。」他又說，謝偉銓在議會工作多年，謝要求提名，他願意幫忙，「但我覺得如果一個新人出來呢，有新思維可以帶入議會」。

兩人拒表態是否支持林鄭連任

論壇上二人被問及特首林鄭月娥能否符合京官提出，特首要有「五個善於」的要求，以及會否支持林太連任時，二人均拒表態，稱要看有什麼人出選才能評論。謝偉銓說林太有努力工作，但市民或會覺得施政有改善之處；陳澤斌就稱，市民對林太的表現自有其判斷。

（立會選舉論壇）