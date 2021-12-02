港聞

港聞二

首兩患者半年內打復必泰 確診數日抗體升10倍

【明報專訊】新型冠狀病毒Omicron變異病毒株惹削弱疫苗作用的疑慮，本港首兩名Omicron病人都在半年內接種復必泰疫苗，港大微生物學系講座教授袁國勇指出，二人的抗體均在確診後數日內高了10倍，反映疫苗仍對變種病毒發揮作用，呼籲未接種疫苗者盡快接種，免疫力低的長者更需盡快接種第三針。

袁國勇：反映疫苗仍發揮作用

袁國勇表示，該兩名在富豪機場酒店檢疫及確診的病人都曾接種mRNA疫苗（即復必泰），且病徵均輕微，數日內血液內棘突蛋白抗體高了10倍，證明病人有不錯的免疫記憶，讓他們遇到Omicron變種病毒「仍然可以發揮一些作用」。他又指二人沒接觸、碰面，但病毒仍能傳播，可見出現空氣傳播，推斷Omicron的傳播力或高於Delta變種病毒。

稱南非多愛滋病人 免疫差釀突變

袁補充，團隊在一名Omicron病人分泌物上分離出Omicron變異病毒株，現正與內地疫苗公司協商製造疫苗。對於理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒估計，病毒可能傳了給動物後產生大量變異，袁國勇不太同意，他指因過往見過貂鼠身上變異再傳人的個案基因突變不多，但Omicron的棘突蛋白有30多個改變。袁推測最大可能是因南非有不少愛滋病人，他們免疫系統差，製造了好的環境讓病毒突變。

被問到現在防疫措施是否足夠，袁國勇稱沒一個方法完全滴水不漏，形容香港已做得好好，「但久守必失，如大家不是接近100%打針，都有機會傳播」。

37宗針後異常 29宗死亡列無關

另外，政府表示，截至11月28日的一周，衛生署共接獲37宗涉及接種疫苗的異常事件報告，當中並無涉及曾經於離世前14日內接種疫苗者或與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

另外，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料評估。

（新冠疫情）

相關字詞﹕香港大學 微生物學系 袁國勇 Omicron變異株

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