滯留機場客 8日始公布染Omicron 禁區活動飲食4日後確診 何栢良斥「漏招」添通關變數

病毒量低 無病徵無打針

該患者是上月28日公布確診的38歲男子（第12,433宗），11月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，11月24日由卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，惟因簽證相關問題滯留機場限制區，直至11月27日於禁區內進行離境前檢測結果呈陽性，當日入院後抗體驗出陽性、3次檢測病毒數值介乎30至36，即病毒量低。他沒病徵，也沒打疫苗。尼日利亞疾病預防控制中心當地時間12月1日公布錄得3宗Omicron個案，均由南非輸入。

20員工密切接觸須隔離

患者曾逗留的機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）上月29日被納入強檢，暫未錄得相關確診。機管局回覆，約20名機場員工被介定為密切接觸者須隔離。

機管局表示，機場現無滯留的轉機或過境客，若有滯留者會被要求在指定範圍等候，由保安人員看守，相關個案亦按此安排處理。局方稱，轉機旅客必須逗留在機場禁區的橙區，不得進入綠區，所有處理旅客的機場員工只可處理指定區域的旅客，個案涉及的機場員工已按要求穿保護裝備。上月15日起一號客運大樓劃分處理往來內地航班的綠區及往來國際航班的橙區，分隔相關旅客及員工。

何促查閉路電視追蹤 4天驗出結果不能接受

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為今次是「漏招」，患者在機場滯留4日才確診，且4日後才公布是Omicron，不可接受，如有樣本理應兩日有基因圖譜結果，「做得慢已非首次，首宗Omicron樣本11月13日取，交上去基因庫日期是11月22日，相隔9日」，他指兩年來慢三拍已非首次，今次料再為通關添變數。

批禁區強檢一次不足 倡滯留者須每天驗

何栢良相信，該患者應曾在機場除口罩飲水、進食，雖他入院後病毒量低，但24至27日在機場傳播風險高。他又指禁區強制檢測只做一次，昨公布沒驗出陽性，以為這就穩陣屬「大錯特錯」，現應確保禁區職員全部完成檢測，並應重複驗，另要翻查閉路電視，任何曾在患者除口罩時身處附近都應檢疫，如不盡快追蹤有危機，因禁區職員日日入社區。

至於如何處理滯留者風險，何栢良指去年已有滯留問題，除了簽證，有時因取消航班要滯留，無法完全杜絕，建議他們每日檢測，以盡快檢出染疫者。

本港暫有4宗Omicron個案，兩宗來自南非，兩宗來自尼日利亞，均屬輕症，何栢良稱暫時全球約有200宗Omicron個案，無一是重症。他引述南非醫生稱，一名愛滋病人染新冠後持續驗出陽性逾200日，相信因此造成Omicron變種，這與醫學界理解出現多項變種脗合，即病毒長時間在病人身上變異，可能變得愈來愈弱才適應到宿主，或因此令染疫者病情輕微，但暫未有充足數據確認，仍需嚴防。

本港昨多3宗輸入個案，其中由西班牙經卡塔爾抵港的61歲女子驗出L452R變異病毒株，已打兩針阿斯利康。

明報記者

（新冠疫情）