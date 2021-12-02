指案件主管隱瞞兩份口供 青年向律政司索償52萬

【明報專訊】涉前年11月11日「大三罷」在旺角管有雷射筆的17歲少年彭裕謙，今年6月在無律師代表下親自上庭應訊，獲裁定一項管有工具作非法用途罪名不成立。他昨入稟區域法院，向律政司索償52萬，指案件主管未曾提供兩份警員口供，令他蒙受損失。他說入稟僅為「一個姿態（gesture）」，估計勝算不大。
控藏雷射筆 自辯脫罪
原告為現已19歲的彭裕謙，被告為律政司。彭裕謙表示，因自己熟悉案件細節，現階段相信仍有能力獨自處理訴訟。
入稟狀指稱，負責原告人雷射筆案件的案件主管7608周俊業（譯音），在原告要求下，去年11月提供兩份分別由警員2031袁浩雲（譯音）及警員10610陳卓培，於去年10月29日及25日錄取的口供。至今年8月原告才得悉，兩名警員去年10月16日曾錄取口供，惟該兩份口供從未送到原告手中。
兩警曾各錄兩份口供 內容前後矛盾
袁姓警員在10月16日的首份口供指稱曾處理一支黑色雷射筆，惟證物編號與10月29日第二份口供中所指的不同；陳姓警員則在首份口供稱處理一支雷射筆，第二份口供改為兩支雷射筆。
入稟狀指出，周姓案件主管不披露首份口供，陳姓警員簽署兩份證供，及在庭上作虛假供辭，皆是有意圖造成或知悉有可能對原告造成損害。被告的行為亦對原告的案件構成不公及不利，亦增加法律開支，原告遂向被告索償準備結案陳辭和資料蒐集等共2.1萬元費用，及50萬元懲罰性賠償。