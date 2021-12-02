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燃燒物擲警署 兩學生罪成

【明報專訊】3名同校中學生被指在去年4月1日凌晨，向大埔警署投擲汽油彈，警署車閘及外牆熏黑，案件昨在區域法院裁決。法官林偉權指出，縱火者知悉燃燒物威力有限，不會預見危及附近警員的生命，裁定首、次被告意圖損壞財產而縱火罪成，而刑責較重的意圖罔顧人命而縱火則罪脫；而第三被告並非現場被捕，未能證明他曾縱火，故罪名不成立。案件押後至本月22日判刑，待索取教導所報告，其間首、次被告須還押。

3名被告依次為曾華錕（19歲）、羅聶峰（20歲）和郭姓男生（16歲），早前同否認「有意圖而縱火，罔顧警員26719的生命」罪。首次被告承認襲警及縱火意圖損壞財產罪。

刑責較重罔顧人命縱火罪脫

林官裁決時稱，警署外牆結構堅固，3名縱火者投擲的5項燃燒物中，僅一枚「輕微爆燒」，其中一枚更沒有點燃，所有火勢在1分鐘內熄滅，認為兩名被告知悉燃燒物威力有限，難以想到會令外牆或大閘嚴重損毁，危害他人性命。控方亦未能舉證燃燒物的玻璃碎片飛濺至遠處，加上停車場內沒有易燃物品助燃，汽車、太陽傘等亦與燃燒物有距離，故裁定首、次被告意圖罔顧人命而縱火罪脫，惟意圖損壞財產而縱火罪成。

第三名縱火者逃去後8分鐘，警員在附近公園拘捕第三被告。林官認為其衣著不足舉證他是縱火者，即使第三被告手機曾收到「你走唔走到」的信息，但信息在縱火者被捕一個半小時後出現，缺乏上文下理，不能證明他是縱火者。

【案件編號：DCCC 803/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕有意圖而縱火罪 意圖損壞財產而縱火罪 汽油彈 大埔警署 反修例運動

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