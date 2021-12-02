科大生襲擊罪上訴得直 官稱衣物相似不足確認

原判監9個半月 青年聞判激動擁旁聽者

上訴人陳凱文聞結果後激動而泣，並於散庭後與旁聽者相擁。

對於控方曾指施襲者身上的物品，包括眼鏡、手繩、背部白色的iPhone和白色Asics品牌運動鞋，與上訴人的物品極為相似，高院法官黃崇厚在判辭中表示，除運動鞋外，以上4樣物品難稱有顯著特徵；且如上訴方所言，該運動鞋的品牌、顏色和設計，都是市面上常見。至於手繩上的飾物設計，則不能從呈堂錄影片段清晰可見。黃官續稱，單憑從上訴人家中搜出4樣和施襲者身上的相似的物品，不足以令人確定上訴人是施襲者，且相關物品在案發後4個月發現。

官：物品市面常見 缺乏明確特徵

黃官稱，翻查襲擊時段的前後片段、攝錄時間，考慮片段人物的容貌、衣著及物品等；且顧及雙方陳辭，及原審裁判官鄭紀航的觀察，若指片段中蒙面的人為上訴人，雖然蒙面者右手手腕有手繩，也曾背上一個有幼繩的斜孭袋，但片段中不同時段的袋並不一樣，且拍攝片段的時間與案發時間有數小時之距，該人物身上亦缺乏明確特徵及可供辨認的物品。故基於上述理由，難以安心肯定裁判官的定罪裁決是穩妥。

【案件編號：HCMA 368/20】

（反修例風暴）