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2021年12月1日星期三
港聞二
港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能
指Omicron違病毒進化節奏 蕭傑恒：或曾傳動物再傳回人
回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受
8私營醫療機構 周一起免費打復必泰
反修例4000學生被捕 教育界5候選人激辯 3人倡特赦假釋年輕人 朱國強反對
答選區劃分無人全對 默寫鏡仔名字校長打問號
文詩詠憂先合併後殺校 林日豐倡凍結學校數目6年
過關容貌識別「非觸式e道」今啟用 快指紋e道1秒 入境處：相片供核對不儲存
多次受建制派委託 香港研究協會民調 同有「一定不投票」選項
批發及零售界論壇 邵家輝：通關前可再派3000元消費券
前議助噴清潔劑襲擊囚6月2周
趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒
林鄭訪武漢致辭 「通關快有好消息」
漁光村重建申放寬高限 資助出售房佔2000伙
爭產案揭何鴻燊未立遺囑 何超賢申加兩遺產管理人遭反對
兒童精神科服務需求增 設護士診所支援 用工作紙助病童紓緩情緒
議會衝突案涉違特權法 郭永健認兩罪 爭議部分案情
公務員須效忠特區 發信問違反聲明定義 問宣誓被退休 助理稅務主任申覆核
毒餐車撞交警 司機涉9罪被捕
科大牽頭建晶片研究中心 開發3倍效能CIM晶片
石硤尾露下體拍裙底 建築工就逮
百福道夜獵野豬 市民斥可恥 漁署：3年遷徙12隻 仍見聚集
小野豬倒斃呈祥道 同伴徘徊
大灣區GBA新聞：羊城王府井結業 老廣州不捨打卡
大灣區GBA新聞：專家：太依賴選址 遇電商衝擊
大灣區GBA新聞：粵上調最低工資 最多加15% 時薪27元
灣區手記：廣州報檔 除了報紙什麼都賣 ／文：尚東美
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【Emily】月薪約26萬 公務員學院聘院長
【Emily】長洲請選舉保安 返兩日要宣誓
【Emily】M+聘大量兼職客服主任 助管理人群
【Emily】黃俊瑯訪收養浪浪組織 促政府批地
【Emily】阿熙操刀 民主黨南區售「美貌」月曆
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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