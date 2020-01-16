大灣區GBA新聞：粵上調最低工資 最多加15% 時薪27元

最低工資標準分4級

廣東省最低工資標準共分4級，其中薪酬水平最高的廣州和深圳，每月最低人工標準將分別上調至2300元（人民幣，下同，約2806港元）和2360元（約2879港元）。兩地最低時薪調整為每小時22.2元（約27港元），對比本港，現時勞工處規定的最低時薪維持在每小時37.5港元。至於其餘3個級別的最低工資標準，分別是每月1900元（約2318港元）、1720元（約2098港元）及1620元（約1976港元）。

對比調整前後，穗深每月最低工資標準分別提高了200元與160元，升幅分別為9.5%與7.3%；二級標準城市即珠海、佛山、東莞、中山，最低工資提高180元，升10.5%；三級標準城市包括汕頭、惠州、江門、肇慶、湛江，加薪170元，升幅11%；值得注意的是，根據近年經濟，今次湛江市最低工資標準從第四級升格至第三級。10個四級標準城市的最低工資將增加210元，升幅約15%，是全省之冠。

省人社廳指出，有條件的城市可在基礎上適當上調最低工資，在剔除加班費、高低溫補貼、特殊工作環境津貼及其他福利後，企業支付的工資不得低於標準。