港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：專家：太依賴選址 遇電商衝擊

【明報專訊】有25年歷史的老牌百貨廣州王府井昨日正式結業，專家指出，廣州王府井是王府井在北京以外開設的第一間分店，現撤出羊城與生存環境有關，也顯示廣州商圈的明顯變化，另外近年受到電商衝擊，改善商品結構成為百貨公司非常重要的命題。

料一家倒閉無礙行業發展

廣州暨南大學管理學院教授陳海權對中新社表示，廣州王府井撤離與生存環境有關，但百貨公司有自己的固定消費群體和生存之道，不會因為一兩家倒閉影響行業發展，目前國內百貨公司的發展還處於比較傳統的狀態，必須脗合目標消費者的需求，並做立體式創新。

廣州王府井所在的東山口是老牌商圈，但隨着廣州城市中心東移，東山口的商業氛圍早已降溫。陳海權指出，廣州商圈的變化非常明顯，從過去的上下九步行街、北京路，再到環市東路、天河路，現在走到了珠江新城，未來廣州塔、琶洲島又會誕生新的地標商圈。他說，「商圈的產生跟整個城市的發展格局相關，而百貨公司太依賴選址，東山商圈不是廣州最核心的商圈，專門過去廣州王府井的消費者太少，再加上每年租金上漲，可能經營下去相對困難。」

陳海權認為，近年百貨公司受到電商衝擊，「百貨公司需要調整自身商品結構和服務，線上線下融合、數位（數碼）化轉型等都會成為新一代百貨公司的方向」。陳海權稱，「這幾年我們看到百貨公司的變革，是對『人、貨、場』的把握。同時，新業態的湧現也不容忽視，例如折扣店、倉儲式超市等非常受歡迎，未來折扣商店這種業態在中國將有新的發展空間。」

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能
港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能
指Omicron違病毒進化節奏 蕭傑恒：或曾傳動物再傳回人
指Omicron違病毒進化節奏 蕭傑恒：或曾傳動物再傳回人
回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受
回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受
8私營醫療機構 周一起免費打復必泰
8私營醫療機構 周一起免費打復必泰
反修例4000學生被捕 教育界5候選人激辯 3人倡特赦假釋年輕人 朱國強反對
反修例4000學生被捕 教育界5候選人激辯 3人倡特赦假釋年輕人 朱國強反對
答選區劃分無人全對 默寫鏡仔名字校長打問號
答選區劃分無人全對 默寫鏡仔名字校長打問號
文詩詠憂先合併後殺校 林日豐倡凍結學校數目6年
文詩詠憂先合併後殺校 林日豐倡凍結學校數目6年
過關容貌識別「非觸式e道」今啟用 快指紋e道1秒 入境處：相片供核對不儲存
過關容貌識別「非觸式e道」今啟用 快指紋e道1秒 入境處：相片供核對不儲存
多次受建制派委託 香港研究協會民調 同有「一定不投票」選項
多次受建制派委託 香港研究協會民調 同有「一定不投票」選項
批發及零售界論壇 邵家輝：通關前可再派3000元消費券
批發及零售界論壇 邵家輝：通關前可再派3000元消費券
前議助噴清潔劑襲擊囚6月2周
前議助噴清潔劑襲擊囚6月2周
趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒
趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒
林鄭訪武漢致辭 「通關快有好消息」
林鄭訪武漢致辭 「通關快有好消息」
漁光村重建申放寬高限 資助出售房佔2000伙
漁光村重建申放寬高限 資助出售房佔2000伙
爭產案揭何鴻燊未立遺囑 何超賢申加兩遺產管理人遭反對
爭產案揭何鴻燊未立遺囑 何超賢申加兩遺產管理人遭反對
兒童精神科服務需求增 設護士診所支援 用工作紙助病童紓緩情緒
兒童精神科服務需求增 設護士診所支援 用工作紙助病童紓緩情緒
議會衝突案涉違特權法 郭永健認兩罪 爭議部分案情
議會衝突案涉違特權法 郭永健認兩罪 爭議部分案情
公務員須效忠特區 發信問違反聲明定義 問宣誓被退休 助理稅務主任申覆核
公務員須效忠特區 發信問違反聲明定義 問宣誓被退休 助理稅務主任申覆核
毒餐車撞交警 司機涉9罪被捕
毒餐車撞交警 司機涉9罪被捕
科大牽頭建晶片研究中心 開發3倍效能CIM晶片
科大牽頭建晶片研究中心 開發3倍效能CIM晶片
石硤尾露下體拍裙底 建築工就逮
石硤尾露下體拍裙底 建築工就逮
百福道夜獵野豬 市民斥可恥 漁署：3年遷徙12隻 仍見聚集
百福道夜獵野豬 市民斥可恥 漁署：3年遷徙12隻 仍見聚集
小野豬倒斃呈祥道 同伴徘徊
小野豬倒斃呈祥道 同伴徘徊
大灣區GBA新聞：羊城王府井結業 老廣州不捨打卡
大灣區GBA新聞：羊城王府井結業 老廣州不捨打卡
大灣區GBA新聞：粵上調最低工資 最多加15% 時薪27元
大灣區GBA新聞：粵上調最低工資 最多加15% 時薪27元
灣區手記：廣州報檔 除了報紙什麼都賣 ／文：尚東美
灣區手記：廣州報檔 除了報紙什麼都賣 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉中環擺站 行會多人站台 陳智思助派單張 李國章打卡後走
【Emily】葉劉中環擺站 行會多人站台 陳智思助派單張 李國章打卡後走
【Emily】月薪約26萬 公務員學院聘院長
【Emily】月薪約26萬 公務員學院聘院長
【Emily】長洲請選舉保安 返兩日要宣誓
【Emily】長洲請選舉保安 返兩日要宣誓
【Emily】M+聘大量兼職客服主任 助管理人群
【Emily】M+聘大量兼職客服主任 助管理人群
【Emily】黃俊瑯訪收養浪浪組織 促政府批地
【Emily】黃俊瑯訪收養浪浪組織 促政府批地
【Emily】阿熙操刀 民主黨南區售「美貌」月曆
【Emily】阿熙操刀 民主黨南區售「美貌」月曆