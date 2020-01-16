大灣區GBA新聞：專家：太依賴選址 遇電商衝擊

料一家倒閉無礙行業發展

廣州暨南大學管理學院教授陳海權對中新社表示，廣州王府井撤離與生存環境有關，但百貨公司有自己的固定消費群體和生存之道，不會因為一兩家倒閉影響行業發展，目前國內百貨公司的發展還處於比較傳統的狀態，必須脗合目標消費者的需求，並做立體式創新。

廣州王府井所在的東山口是老牌商圈，但隨着廣州城市中心東移，東山口的商業氛圍早已降溫。陳海權指出，廣州商圈的變化非常明顯，從過去的上下九步行街、北京路，再到環市東路、天河路，現在走到了珠江新城，未來廣州塔、琶洲島又會誕生新的地標商圈。他說，「商圈的產生跟整個城市的發展格局相關，而百貨公司太依賴選址，東山商圈不是廣州最核心的商圈，專門過去廣州王府井的消費者太少，再加上每年租金上漲，可能經營下去相對困難。」

陳海權認為，近年百貨公司受到電商衝擊，「百貨公司需要調整自身商品結構和服務，線上線下融合、數位（數碼）化轉型等都會成為新一代百貨公司的方向」。陳海權稱，「這幾年我們看到百貨公司的變革，是對『人、貨、場』的把握。同時，新業態的湧現也不容忽視，例如折扣店、倉儲式超市等非常受歡迎，未來折扣商店這種業態在中國將有新的發展空間。」