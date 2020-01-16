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大灣區GBA新聞：羊城王府井結業 老廣州不捨打卡

【明報專訊】昨日是廣州王府井百貨營業最後一天，這家陪伴東山口街坊25年的大型百貨公司，在促銷搶購潮和懷舊打卡風之中落幕，雖然大量商品在清貨促銷中被掃光，但昨日仍有不少老主顧往尋集體回憶，職員也趁最後機會拍照懷念。有專家認為，王府井的結業既顯示電商對傳統百貨行業的衝擊，也反映了廣州商圈的變化遷移（見另稿）。

明報記者 陳奕勤

昨日專程到王府井百貨這處集體回憶之地最後道別的80後李小姐說，小時候住在附近，逢年過節、過生日或考好成績，父母就會帶她來王府井買禮物，因此趕在最後一天拍照懷念。除了顧客，百貨公司管理人員也在大門外合影，很多人表示不捨。一名職員透露，員工會留多一個月「執手尾」，部分人將轉去佛山王府井，其他人則被遣散。

1996年落戶 商業中心東移失光環

據廣州王府井公告，結業因商場物業租賃合同到期。1996年7月，王府井百貨首次走出北京，第一家分店座落廣州越秀區農林下路，經營面積超過30萬平方呎。早年商場人頭攢動，作為東山口商圈三大百貨之一，多年來都是熱門購物地點，直至近年廣州商業中心東移，大批新式商場興起，這間老牌百貨公司漸失昔日光環。

廣州王府井主營中高檔商品，過往不愁沒客而鮮有打折，在最後兩個月則因大力促銷清貨而再現早年盛况。本報記者昨在現場見到，化妝品櫃位幾乎清空，只有小量金飾、名牌手袋，且大打優惠；超市貨架更空空蕩蕩，售貨員王小姐說，最近幾天折扣大，人流旺，「完美收檔」。

《時代周報》報道，王府井第一批售貨員佳姐28歲時入職兒童部，當時月薪1000多元（人民幣，下同），足夠在廣州生活。據佳姐憶述，與她同期的銷售員都很勤快，一周才休息一天，但是大家都很有幹勁。她又說，在王府井工作能第一時間接觸最時髦、最新潮的東西，兒童部所賣的玩具亦大多來自香港，員工還可用內部價購買。佳姐不捨王府井結業，但理解電商及疫情衝擊之下，傳統百貨經營的確比較困難。

有街坊說，王府井內沒有食肆，舊式設計扶手電梯令每次上落幾乎都要繞圈，不如新式購物中心方便，就算住在附近都不太過去逛，特意乘車去的恐怕更少，因此這些年王府井售貨員比顧客多。

近10年利潤減 去年蝕1500萬

資料顯示，廣州王府井早在2000年已收回成本，平均投資回報率30%，近10年利潤不斷下降，2011年達到歷史高峰3831.81萬元後現疲態。疫情之下，2019年純利僅為175.45萬元，去年更盈轉虧，虧損高達1513.43萬元，今年上半年也虧損433.5萬元。

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