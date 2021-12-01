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百福道夜獵野豬 市民斥可恥 漁署：3年遷徙12隻 仍見聚集

【明報專訊】漁護署再出動捕捉及人道處理市區出沒野豬，多名工作人員昨晚配備麻醉槍和長盾，在北角百福道遊樂場展開行動。漁護署表示，行動中獸醫以麻醉槍捕獲兩頭成年野豬，並利用藥物注射「人道毁滅」。

康文署前日（29日）在北角百福道遊樂場張貼公告，指昨晚6時至10時將暫時關閉場地，以配合特別安排。昨下午5時，大批警員、漁護署人員及獸醫，帶同盾牌、圍網、麻醉槍等前往遊樂場準備圍捕野豬，現場其中一個出入口一度拉起圍網。至昨晚約10時，5名人員將兩具以黑色膠袋包裹的野豬屍體抬離現場，其間有市民在遊樂場外圍高叫「漁護可恥」、「無良知」 等口號。

人道毁滅兩成年豬

漁署：保障市民安全

漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛於行動後表示，行動於6時半開始，晚上9時結束，其間獸醫以麻醉槍捕獲一雄一雌成年野豬，分別身長97及145厘米，重26及67公斤。張指出，是次行動希望減少習慣在該處出沒和覓食的野豬數目，保障市民安全；又重申根據過去4年經驗，野豬捕捉、避孕和搬遷行動，追不上野豬繁殖速度，被捕獲野豬會不斷返回城市的環境，故有需要繼續捕捉行動。張事後並無回應傳媒提問便離開。

漁護署昨晚深夜發出新聞稿，稱過去3年曾於百福道遊樂場一帶進行5次捕捉及搬遷行動，及因應突發事故而採取的捕捉行動，將12頭野豬搬遷偏遠郊野地點，惟該處繼續有大量野豬出沒及聚集，單靠搬遷未能有效控制野豬滋擾；而牠們出沒及聚集範圍包括鄰近屋苑及遊樂場，有些野豬甚至曾闖入附近學校，並向途人索食，對遊樂場使用者如兒童及附近公眾構成潛在危險。

另外，早前有獸醫學生發起聯署反對捕殺野豬行動，獲逾400名獸醫業界人士參與。獸醫學生、聯署及公開信發起人陳潁榆昨向漁護署遞交公開信，信件獲15名獸醫簽名支持，信中提到本港沒有捕殺野豬的必要，而且漁護署推行的絕育計劃存在漏洞，令計劃成效不彰，促該署撤回捕捉及人道毀滅野豬措施。

稱已充分考慮意見 拒見關注組

香港野豬關注組早前亦去信約見漁護署，關注組昨在社交專頁指獲署方回覆，引述該署回應指捕捉野豬人道毁滅的決定，已充分考慮野生動物管理諮詢小組成員及市民的意見，現階段不會安排任何會面。

相關字詞﹕野豬

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