石硤尾露下體拍裙底 建築工就逮

遊樂場犯案 白田邨尾隨兩女童

事發於11月11日下午時分，4名12歲女童在石硤尾中央遊樂場聊天時，一名男子突然出現，無拉褲鏈並露出下體，4名女童嘗試避開，男子仍然走向女童，令她們受驚跑走，其中一女童將過程告訴母親，母親報警求助。

另一宗案件則發生在11月19日，一名9歲女童與另一名10歲女童結伴上學，行經白田邨1樓平台時發現有人尾隨，兩女童轉身看時，該名男子拉下短褲露體，二人受驚逃離，由學校教師通知警方警民聯絡組。

深水埗警區刑事調隊第5隊主管黃瀚緯表示，警方鎖定一名男子，並於昨早約8時在白田邨對開拘捕該名露體男，經調查後，發現被捕男子今年5至6月曾3次在公共屋邨樓梯及港鐵站電梯拍攝3名女學生裙底，並拍攝自己在港鐵露體照片。警方強調十分關注兒童及青少年安全，呼籲若有其他受害者，應即時與警方聯絡。