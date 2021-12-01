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港聞二

毒餐車撞交警 司機涉9罪被捕

【明報專訊】一名交通警員11月14日駕駛鐵馬沿觀塘啓祥道向啟德方向巡邏，其間發現有私家車司機駕駛時使用手提電話，欲上前截停時，私家車突然倒車撞飛鐵馬後逃走。警方事發翌日先拘捕有黑幫背景的車主，再翻查各區閉路電視片段，前日將涉事23歲私家車男司機拘捕。他涉危險駕駛、無牌駕駛及販毒等共9項罪名，現正被警方扣查。

開車用手機 倒車撞鐵馬

事發當晚11時許，該名交通警在上址發現涉事私家車司機駕駛時使用手提電話，遂駛至其前方要求他停下，惟私家車未有停下，更切線加速駛前，駛至前方紅燈位置停下。交通警下車上前調查，私家車司機突然踩油倒車，撞飛交通警的鐵馬後逃去，交通警無受傷。

案發翌日拘黑幫背景車主

警方翌日在葵涌安蔭邨拘捕私家車37歲姓陳男車主，他涉嫌沒有向警務人員提供詳情，現已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到，據悉他有黑幫和勝和背景。

秀茂坪警區助理指揮官（刑事）署理警司馬怜昊表示，警方前日早上在沙田區碩門邨拘捕23歲姓黃男司機，並在涉事車上發現小量懷疑可卡因毒品，他涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險下駕駛、未有按警方指示停車、意外後沒有停車、意外後無報案、駕駛時使用流動電話、販毒及刑事毁壞9項罪行，被捕男子警誡下承認除販毒以外的罪行。警方就案件予以嚴厲譴責。據悉，他事發時自知無牌駕駛，故未聽從警員指示停下逃走，案發後將涉事車輛棄置在茶果嶺一帶，車輛已被警方查獲。

相關字詞﹕販毒 無牌駕駛 危險駕駛 交通警

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