公務員須效忠特區 發信問違反聲明定義 問宣誓被退休 助理稅務主任申覆核

申請人為王秋明，建議答辯人為公務員事務局長。入稟狀指，申請人由1996年任職助理稅務主任，工作逾25年。政府今年1月宣布，要求2020年1月前受聘的公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區。1月28日，稅務局要求申請人遞交已簽署的聲明。

公務員局覆事主：

或需退休 以符合公眾利益

其後，申請人於2月25日發信詢問簽署聲明的必要及定義何謂違反聲明。8月6日，公務員事務局常任秘書長回覆，指申請人的個案會轉至公務員事務局長，並根據《公務人員（管理）命令》12章，考慮申請人是否需要提早退休以符合公眾利益，諮詢公務員敍用委員會後，該會亦認同局方建議；並邀請申請人在8月13日或之前回應。

事主限期前遞交回應簽署聲明

申請人其後於8月12日，遞交回應陳述及已簽署的聲明。同月30日，公務員事務局長根據條例，着令申請人提早退休。稅務局同日通知申請人由8月31日至10月24日休假，並於10月25日正式退休。申請人稱已簽署聲明，認為上述決定不合理；又指公務員事務局長沒有提供足夠原因着令申請人退休，認為涉程序不公。

翻查資料，截至今年8月底，共129名公務員不理會或拒絕簽妥和交回擁護《基本法》及效忠特區的聲明，包括16名紀律部隊職系人員；另149名全職非公務員及約380名兼職非公務員政府僱員不理、拒簽和拒交回聲明。絕大部分人已離任，包括被終止聘用、被着令退休、自行辭職等。

【案件編號：HCAL 1626/21】