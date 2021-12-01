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議會衝突案涉違特權法 郭永健認兩罪 爭議部分案情

【明報專訊】立法會內務委員會年前經過多月未能選出主席，至去年5月，主席李慧琼主持特別會議時遭泛民質疑越權，並發生衝突。時任立法會議員助理兼工黨主席郭永健涉違反《立法會（權力及特權）條例》，昨日在西九龍裁判法院承認藐視罪、抗拒或妨礙立法會人員罪共兩罪。惟辯方爭議郭伸手的動作，申請就此作「紐頓聆訊」，獲署理總裁判官羅德泉批准於12月15日聆訊。

官准12月中聆訊

控罪指報稱立法會議員助理的被告郭永健（34歲），於2020年5月8日，在立法會綜合大樓會議室一內，於立法會委員會舉行會議時引起擾亂，致該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，以及於同日同地抗拒或妨礙簡廣榮。

辯方表示對部分案情有爭議，即郭有否伸直左手令事主簡廣榮跌倒，而事主一度留院及取得32天病假。辯方認為案情會影響刑責及民事訴訟，申請召開紐頓聆訊裁斷案情，惟遭控方反對，並指有相關影片已拍攝情况。羅官遂問控方，能否接受辯方稱被告意外導致事主跌倒，控方指不會接受。

羅官稱「問題要解決」，並定於12月15日召開聆訊。屆時控方將播約半小時片段，及預料傳召該立法會人員作供。郭就去年六四未經批准集結案於今年9月判囚8個月，散庭時有旁聽者祝他「生日快樂」，他步入羈留室前揮手示意。

另外，時任立法會議員區諾軒（34歲）亦涉前年在《逃犯條例》修訂法案委員會會議違反《特權法》，被控4項「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。由於他沒有律師代表，羅官告知他其餘同案被告申請押後案件至明年2月4日再訊，區諾軒稱不反對案件押後。

【案件編號：WKCC3842/20、ESCC2514/19】

相關字詞﹕區諾軒 郭永健 工黨 權力及特權法

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