兒童精神科服務需求增 設護士診所支援 用工作紙助病童紓緩情緒

見醫生3個月前獲護士評估

葵涌醫院兒童及青少年精神科2019年起推「綜合模式護士診所先導計劃」，每年平均服務2000人次。計劃針對新症和舊症有兩類流程，患有專注力失調和過度活躍症（ADHD）、自閉症譜系障礙（ASD）等，並符合年齡要求的新症兒童，平均在面見醫生的3個月前，可先獲專科護士檢查及評估，患者候診期間病情有變能獲照顧，亦能使醫生診症時有齊備的資料，經醫生診斷後如有需要，會在護士診所繼續跟進。舊症病人需獲醫生轉介才能到護士診所護理。

兒童及青少年精神科顧問護師陳潔萍表示，護士診所同時提供過渡期服務、親子關係小組等教育，盼成為病人出院後步向康復的橋樑，「見到有病人出院後，因為屋企人不懂如何處理，導致最後又亂晒大龍」。

現就讀中三的樂樂患有自閉症及輕度弱智，升中後因未能適應新環境，引致焦慮和行為轉差，經常發脾氣或大叫打人。樂樂媽媽表示，當時兒子做數學功課時若久未見答案有「2」字，或在巴士遇沒乘客上落車的車站，就會發脾氣，試過上前攻擊其他乘客，「好像帶着一個計時炸彈在身旁」。

樂樂獲精神科醫生轉介後，去年3至10月獲轉介至護士診所，診所以故事和工作紙教樂樂處理壓力，如列出「我要到達目的地才下車，所以車站沒有人下車是很正常」，或以「黑豆白豆」助他分辨正面和負面情緒。陳潔萍稱樂樂曾在兩個月入院4次，經護士診所輔導後，半年來只入院3次，形容進度比預期好。