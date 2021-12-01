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爭產案揭何鴻燊未立遺囑 何超賢申加兩遺產管理人遭反對

【明報專訊】賭王何鴻燊去年5月逝世，長房次女何超賢不滿4房人早前協議委任兩名遺產管理人，申請加入一間企業顧問公司兩高層共同管理遺產，二房長女何超瓊則反對，要求法庭裁決。案件在高院審理，法官聽畢陳辭押後書面裁決。庭上透露，何鴻燊未有立遺囑，二房的何超瓊曾評估遺產涉17.2億港元，長房的何超賢估算110億港元。何超瓊一方解釋，未曾排除實際價值可能遠超17.2億。

何超瓊曾估遺產17億 何超賢估110億

代表二房長女何超瓊的資深大律師石永泰首先陳辭指出，在18名法律上有行為能力的遺產受益人中，15人均表示同意或不反對聘用畢馬威會計師行的侯柏特（Patrick Cowley）及呂綺雯，作為何鴻燊的遺產管理人，其中長房三女何超雄、已歿長子何猷光的女兒何家華和何家文均表示不反對二房提案。

對於何超賢要求委任安邁顧問有限公司的兩名董事總經理，即杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩作為何鴻燊的遺產管理人，長房孫女何家華和何家文其後表示不反對加入兩人，與畢馬威共同管理遺產，連同長房次女何超賢及已歿長女何超英的女兒蕭玟錚，4人支持或不反對長房提案。

石永泰總結，長房的何家華和何家文並無撤回對二房提案的取態，即她們不反對兩方提案；而長房三女何超雄沒表示同意或反對長房提案，反映長房各人有參與及獨立作決定。他重申，長房何超賢沒挑戰畢馬威的獨立性，而該行亦具充足相關經驗，聘用的決定亦獲大多數人同意，共識得來不易。

代表長房次女何超賢的資深大律師藍德業則稱，何超賢一直未能參與決定遺產管理人的討論，透過信件方得悉聘用畢馬威。他亦指各家庭成員之間有「極大猜忌」，重提2010年何家分產糾紛，長房感在分配財產上被排除在外，反指二房何超瓊不明白提名共同遺產管理人，有助維持家庭和諧。

藍德業重申，各人應有權選擇管理人，而安邁顧問的收費便宜近四成，節省管理費用；共同管理人亦能分工合作，發揮各自長處。

【案件編號：HCCA 4042/20】

相關字詞﹕高等法院 何超瓊 何超賢 遺產管理人 賭王何鴻燊

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