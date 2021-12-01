漁光村重建申放寬高限 資助出售房佔2000伙

將設會所 部分單位料有海景

漁光村於1962至1965年落成，有5幢大廈共1144個單位。房協2018年將漁光村納入重建，先在石排灣道一幅地皮興建安置屋邨，安置漁光村住戶，並預期2023年展開第一期清拆及重建工程，會先清拆白沙樓、順風樓及海港樓；第二期才清拆靜海樓及海鷗樓。房協當時預計漁光村重建後提供約2000伙，其中第一期重建料2027年完成，第二期重建料2032年完成。

房協近日向城規會提交文件表示，為改善漁光村租戶生活條件及增加公營房屋單位，以及提供更多社福設施，遂申請放寬建築物高度限制，建議將地盤西南部分的高限，由主水平基準上120米放寬至137.6米及152.5米；地盤東北部分則由140米放寬至168.5米，以善用發展潛力。

房協提交規劃圖顯示，漁光村計劃分兩期重建，興建5幢高30至38層的樓宇，提供2929伙，較原先估算增加約一半；當中包括兩幢出租公屋樓宇，提供約870個單位，以及3幢資助出售房屋樓宇，提供約2059個單位，即重建後資助出售單位佔整體七成；整個項目料容納8321人。其中第一期、即地盤西南部分將建兩幢出租及1幢資助房屋樓宇，第二期即地盤東北部分則建兩幢資助出售房屋樓宇，並將設會所。

由於漁光村位處地勢較高，在漁光道及香港仔水塘道交界，再往上是香港仔郊野公園，料未來重建後部分向西南及東南面的單位，可遠眺香港仔避風塘及深灣海景。翻查資料，南區對上一次有資助出售項目已追溯至2001年入伙的雅濤閣，若以漁光村第一期2027年落成計算，即南區事隔26年再有資助出售項目供應。

另供樓面作食肆、商店、社福設施

除提供住宅外，房協亦提供約5000平方米非住用樓面，用作食肆、商店及服務行業，並提供約7547平方米作社福設施。根據政府最新政策，有關社福設施可豁免計算入總樓面面積，以確保不影響項目原本建屋量。有關申請公眾諮詢期至今年12月21日屆滿，城規會暫定明年1月14日開會審批申請。