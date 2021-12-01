趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒

精神科醫生黃以謙看過事發片段後，評估被告陳真（51歲）當時患急性酒精中毒，指他「腦海一片空白」，認為他是介乎半意識及失去知覺之間，但他仍可作出觀察，眼睛亦可郁動。

指被告沒抹血漬符合失調徵狀

黃稱，急性酒精中毒分數項徵狀，在行為不正常方面，被告有失控、不排除曾與人爭論、有侵略性行為、明顯情緒不穩；被告亦出現專注力失調的行為，例如行動緩慢，且他判斷力失調、個人功能受干擾，例如片段可見他滿身鮮血，但沒有抹去，亦衣衫不整，反映他未能照顧自己。

黃續稱，被告或出現步履不穩，如片段看到保安曾扶他，另外或出現口齒不清、臉紅等迹象。黃重申每個人的酒量不同，對酒精的反應亦因人而異。案件今續。

【案件編號：HCCC 204/20】

（反修例風暴）