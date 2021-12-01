港聞

港聞二

趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒

【明報專訊】前年11月3日在太古城外發生揮刀傷人事件4人受傷，包括民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳，案件昨日在高院續審。辯方續傳召精神科醫生作供，他前日在控方盤問下推翻其報告指被告符合「病理學酒精醺醉病」，昨續稱被告事發的徵狀符合另一種病症，即急性酒精中毒（Acute alcohol intoxication）；又認為被告有個人因素，導致處理酒精的能力不尋常，如他服用精神藥物、依賴酒精，且焗桑拿後體溫上升，令體內酒精濃度急劇上升。

精神科醫生黃以謙看過事發片段後，評估被告陳真（51歲）當時患急性酒精中毒，指他「腦海一片空白」，認為他是介乎半意識及失去知覺之間，但他仍可作出觀察，眼睛亦可郁動。

指被告沒抹血漬符合失調徵狀

黃稱，急性酒精中毒分數項徵狀，在行為不正常方面，被告有失控、不排除曾與人爭論、有侵略性行為、明顯情緒不穩；被告亦出現專注力失調的行為，例如行動緩慢，且他判斷力失調、個人功能受干擾，例如片段可見他滿身鮮血，但沒有抹去，亦衣衫不整，反映他未能照顧自己。

黃續稱，被告或出現步履不穩，如片段看到保安曾扶他，另外或出現口齒不清、臉紅等迹象。黃重申每個人的酒量不同，對酒精的反應亦因人而異。案件今續。

【案件編號：HCCC 204/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕普通襲擊 有意圖而傷人罪 太古城 趙家賢 反修例運動

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