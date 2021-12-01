前議助噴清潔劑襲擊囚6月2周

被告李譯喬（32歲）否認3項襲擊致造成身體傷害罪，他被控於2020年3月9日在長沙灣青山道名人商業中心605室門口，襲擊女子王西萍、何華，以及男子關新偉。

陳官裁決時稱只接納事主何華的證供，另一事主王西萍前後證供具極大分歧，她庭上供稱被液體射中後，不適達10分鐘及曾走到別處，陳官認為有誇張成分，故不接納其證供。另一事主關新偉則身在內地，未有作供。

不接納辯稱自衛 官：目的昭然

陳官不信納被告的供辭，稱噴壺內液體呈藍色，並以清潔劑樽盛載，何華亦稱液體有清潔劑氣味，被告辯稱是稀釋消毒酒精為謊話，亦非派發予居民的剩餘物資。陳官指無論液體是清潔劑抑或消毒酒精，均造成刺激。陳官又說，若被告擔心疫情，應該關上門，認為他噴射液體令事件升溫、火上加油，目的昭然若揭，就是要懲罰及令該些人知難而退。陳官同時不接納被告的行為屬自衛。被告被裁定一項襲擊罪成，另兩罪不成立。

辯方呈上求情信指被告奉公守法，有工商管理哲學博士學位，原可尋求高薪厚職，但選擇服務社區，可見他不計較報酬；他本性善良，僅是情緒激動而犯案，事主不適也是輕微，望判處非監禁刑罰。陳官判刑時斥責被告站於議員背後，向門外手無寸鐵的市民施襲，行為可恥，遂以7個月為量刑起點，扣減刑期後判監6個月2星期。

同案劉家衡的妻子、網名「搣時潘」的潘書韻原被控各兩項襲擊致造成身體傷害及刑事損壞罪，但潘早前未有出庭，遭法庭發出拘捕令。

【案件編號：WKCC 2734/21】