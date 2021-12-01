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多次受建制派委託 香港研究協會民調 同有「一定不投票」選項

【明報專訊】香港民意研究所近期就立法會選舉的民調，包括設投「白票」或「不投票」選項，廉政專員白韞六日前稱不排除違法的可能。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華昨日重申，問問題包含所有可能的選項屬應有之義，不會修改問題，會繼續按原定計劃做選舉民調，又指對白韞六含糊其辭的說法感遺憾。另一民調機構「香港研究協會」也有在立法會選舉投票意向民調中提供「一定不會」等選項，被問這會否構成違法及煽動人不投票，廉署稱會否違法須考慮個別情况，不能一概而論。

稱問題含所有選項屬應有之義

民研：不會修改

白韞六日前稱，未知民研尚有未發表的資料，內裏會否有關於煽惑他人不投票或投廢票，無法排除違法的可能。鍾劍華昨在民研記者會回應稱，民調基本原則是問題要包括所有可能的選項，有關選舉民調沒任何建議、暗示或預設立場，也沒鼓勵或鼓吹人投白票。他批評政府不應刻意製造模糊說法，令人猜想從而引發自我審查。他認為民調包含投白票的各選項屬「應有之義」，否則是違反專業調查守則。

多次被建制派組織委託做民調的香港研究協會，上月12日至16日調查選民對立法會選舉的意見，其中問到「你會否於今年12月的立法會選舉中投票？」，提供「一定會、多數會、多數不會、一定不會、未決定、無意見」6個選項。

廉署：違法否不能一概而論

本報向廉署查詢上述民調會否構成違法及煽動人不投票，廉署回覆，個別行為包括選舉民調會否違法，須考慮個別具體情况，不能一概而論，廉署有法定職責處理有關《選舉（舞弊及非法行為）條例》相關指控，以確保選舉公平公正。

本報翻查香港大學民意研究計劃（香港民意研究所前身）2016年立法會選舉滾動調查，當年已有問到地區立法會直選選民傾向支持哪張名單，設「唔會支持任何政黨或候選人／投白票」選項，其餘為「唔會投票、未決定／唔知／難講、拒答」。

另外，香港民意研究所昨公布紀律部隊及駐港解放軍民望最新民調，消防處滿意度評分最高，有79.7分；第二是海關，有62.7分；警務處獲50.1分，是2019年6月以來、即反修例運動爆發後最高；駐港解放軍有60.3分，亦是2018年5月以來最高。

（立法會選舉）

相關字詞﹕民調 鍾劍華 廉政公署 白韞六 立法會選舉 投白票 香港民意研究所

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