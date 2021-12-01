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過關容貌識別「非觸式e道」今啟用 快指紋e道1秒 入境處：相片供核對不儲存

【明報專訊】入境處推出全新「非觸式e-道」服務，今日起率先在香港國際機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站推行，合資格的香港居民可選擇使用。非觸式e-道採用加密二維碼及容貌識別技術，過關時毋須插入智能身分證及掃描指紋，整個過關程序需時7秒，較使用傳統e-道快1秒。入境處表示，香港居民可選擇是否使用容貌識別技術，新服務不會取代傳統方式用指紋過關。

須事先登記 可隨時取消

過關需手機接收及掃描二維碼

由今日開始，年滿11歲並持有智能身分證的香港居民，可使用非觸式e-道服務。市民需先下載入境處「非觸式e-道」流動應用程式及登記，登記過程需配合使用政府應用程式「智方便」。當市民過關時開啟非觸式e-道應用程式，便會產生一個加密二維碼，在非觸式e-道第一道閘門前掃描後便可入閘。入境處表示，應用程式每次產生的加密二維碼只有效約30秒，用戶不可截圖或錄影。當進入通道後，市民會面對第二個閘機，屆時會作容貌識別，完成核對後便會開啟第二道閘門。

被問到使用容貌識別技術會否蒐集市民的容貌資料，入境處助理處長（資訊系統）何家榮表示，是否使用新服務，都要經過市民同意，市民在流動應用程式登記時，會被問是否同意入境處使用其人事登記紀錄。何解釋，如果市民同意，過關時系統會比對智能身分證上的相片，並不會儲存相片及蒐集新資料。此外，市民可隨時取消登記，並可選擇繼續使用指紋識別技術的自助過關服務，或以傳統櫃位辦理出入境檢查手續。

3口岸啟用 續擴至其他關口

除上述透過流動應用程式登記，年滿18歲的合資格香港居民亦可直接於非觸式e-道，或親身到關口任何一個「e-道登記處」登記。至於11至17歲的合資格香港居民，須在父母或合法監護人的同意下登記。現時中港尚未通關，暫時只有機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站提供客運服務，因此新的「非觸式e-道」服務暫時只會在上述3個口岸啟用，平均每個口岸有10條「非觸式e-道」，其後逐步拓展至其他關口應用。

相關字詞﹕容貌識別 入境處 e-道 非觸式e-道

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