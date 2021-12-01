文詩詠憂先合併後殺校 林日豐倡凍結學校數目6年

反對「非科學殺校」的文詩詠表示，被對手林泳施質疑，倘當局提出「科學殺校」，文是否便會同意。文詩詠只重申，反對以收生不足為單一理據來決定殺校，「殺校須有多層數據，例如監管價值、支持、能力」。文詩詠提到教育局近日宣布龍翔官立中學逐步停辦，將與九龍工業學校合併，表示憂慮局方「先合併後殺校」的做法，將逐漸推展至其他津貼學校。

主張零殺校的林日豐表示，將倡議凍結學校數目和教學資源6年。他解釋，凍結資源意即維持投放教育界的資源，人口下降時，變相每名學生的單位成本即增加。他被質疑，忽視該政策將難以橫跨數屆政府，如何令3任特首也答允。林表示，「好的政策要有延續性」，不能每逢新人上任便推翻。

5人同倡全面小班教學改善班師比

面對縮班殺校危機，5名候選人倡議應趁機推行全面小班教學，或改善班師比，惟當局早前已批評為「有違善用公共資源基本原則」。林日豐又稱，小學可檢討小班教學每班25人的界線，同時重新檢討中學每班人數。林泳施則表示，政府應「大膽些」，將現行1：2.1的班師比，進一步提升至1：3，希望教師有時間和空間進行國民、品德及價值教育。

朱國強就表示，面對縮班殺校，保住教師飯碗很重要，倡議當局可透過開拓生源、改變班師比及小班教學來改善問題；增加0至2歲育嬰幼兒服務牌照，「現時學位不足，放寬門檻可讓幼稚園轉型」。具幼稚園業界背景的丁健華早前宣布將成立「香港教師工會」，包括要求落實小班教學，增加整體教席數量。丁在論壇上說，現時出生率非常低，批評教育局亦以制度、思想僵化方式去營運幼稚園，建議投入創新意念。

（立會選舉論壇）