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答選區劃分無人全對 默寫鏡仔名字校長打問號

【明報專訊】教育界5名候選人參與本報主辦的選舉論壇。為了解各候選人對社會議題和時下年輕人熱話的認知，於「熱身題」環節，本報以選擇題提問新選舉制度下選區劃分，惟無人完全答對。另一題要求寫出人氣男團MIRROR組合各成員名字，林日豐笑稱要「投降」，朱國強在答題簿上「打問號」，無奈稱「真係唔知、無留意」。

新選舉制度下，全港直選地區由5個選區改劃為10個，論壇其中一題考問「哪個或哪幾個地區並非今屆直選選區」，提供5個選擇，包括新界西、港島西、九龍北、新界東北、新界北，正確應為新界西與九龍北，並非直選選區。不過，5名候選人無人全對，其中文詩詠以為港島西不是今屆選區、丁健華誤選新界東北、朱國強誤答新界北，其餘二人只答對一區。

輪公屋要多久？ 朱國強答8年

晉身議會後，議員須面對多元化議題，土地與房屋政策更是重中之重，然而論壇上5人均未能準確答出現時公屋平均輪候時間是5.9年，誤差最大為朱國強，稱要等8年，林日豐則答「多於5.5年」。

教育界持份者常接觸年輕人，論壇特設富趣味的題目，問候選人對MIRROR認識，要求候選人列出12名團員名字，5名候選人中，3人寫出姜濤。在聽罷問題表露錯愕神情的文詩詠，能列出4個名字，為眾人最多。其次為林泳施，她寫出3人名稱，惟將盧瀚霆（Anson Lo）寫成Anson Lu。林日豐則邊笑邊在答題簿寫下「投降」二字，指對音樂興趣不大，而朱國強則「打問號」，解釋自己沒有留意。丁健華只寫出姜濤，問到是否覺得他最紅，他說「我係識呢個」。

文詩詠倡議獲對手讚好

5名候選人均具教育界背景，論壇進行時不難看到各人互相禮讓。當中每人獲5分鐘提問和追問對手的「自由提問」環節，朱國強稱欣賞文詩詠倡議的「家庭友善假期」，問她所屬學校有否推行，聽畢答案便讚文「非常好」。

另一方面，亦有候選人在論壇擦出火花，其中林日豐於自由提問環節，問各人如何應對幼稚園學生不足，但租金卻上升的難題，林日豐一度打斷丁健華回應，稱「我主場嘛，唔好意思」，其後點名讓林泳施作答。

（立會選舉論壇）

相關字詞﹕公屋輪候時間 教育界候選人 立法會選舉 2021 明報選舉論壇

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