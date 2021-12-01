反修例4000學生被捕 教育界5候選人激辯 3人倡特赦假釋年輕人 朱國強反對

立法會選舉本月19日舉行，教育界5人爭一席，以人數計是過往立法會選舉最激烈一次。5名候選人現身《明報》選舉論壇，談及2019年反修例運動中，約4000名學生被捕，外界曾有意見提出特首行使「特赦權」，論壇上小學校長文詩詠與群育學校校長林泳施分別倡議按年齡或罪行程度，特赦年輕人；教聯會朱國強則反對特赦，提到「法、理、情」中，法律最重要。對於應否就反修例事件成立獨立調查委員會時，無人表示支持 ，但5人中有3人支持政府成立「檢討委員會」。

明報記者 鄧佾文

無人支持成立獨立調查委員會

前年反修例運動期間，校園亦爆發激烈衝突，教育界隨之捲入風眼；當時社會有意見提出5項訴求，包括冀政府成立獨立調查委員會。出席本報論壇的5名教育界候選人，無人表示政府應該成立獨立調委員會。

不過，特首林鄭月娥前年曾稱，因應社會動盪，考慮成立「獨立檢討委員會」。論壇候選人回應成立「檢討委員會」，其中3人提及可以成立。當中瑪利灣學校校長林泳施表示，本港是知法守法社會，但政府亦應檢討事件中「有什麼做得不好」。保良局林文燦英文小學校長文詩詠亦表示政府應該檢討，形容當局須負上輕視風險評估的責任，以重燃年輕人信心。同樣贊成設檢討委員會的教聯會朱國強說，應找來不同專家討論，有何地方應改善。

丁健華：教育較懲處重要

按照《基本法》，特首在個別情况可行使特赦權，反修例期間外界有意見提出為修補社會撕裂，應特赦在衝突中被判罪名成立者。論壇上，各候選人對特赦的立場有異，其中朱國強反對特赦，「因為在法、理、情，法律最重要，試想想犯事後可以特赦，世界會變成怎樣？」。他續稱，社會可幫助定罪人士更生，例如給予輔導，日後亦應提供機會使他們重返社會。幼稚園教育專業交流協會主席丁健華未有明確交代認為應否特赦，強調干犯「較大罪行」者應當接受懲罰；但他指懲教亦分為懲處及教育，教育應更重要，盼年輕人日後亦有機會改過。

贊成特赦的文詩詠說，應先開導學生，其後可視乎年齡特赦。她說16歲以下學生「年紀好細」，政府應網開一面、刑罰可免則免。林泳施則建議全面特赦不涉及嚴重傷害他人、只參與集會的21歲以下年輕人，「年輕人是我們的未來，應向他們伸出橄欖枝；若教育是要包容，我們是否首先要包容學生呢？」

退休中學校長、津貼中學議會前主席林日豐稱「對法律不太熟悉」，但說應盡快假釋在囚學生，提到若被捕者年齡僅12至13歲仍然在學，「希望需要返學的學生盡快返回校園生活」。

在自由提問環節，文詩詠提到外界指稱教協解散後的「後教協時代」，教聯會參選人被看高一線，質問現為教聯會副主席的朱國強，在當選後，會否貫徹執行教聯會所有的政治主張。朱回應稱，即使貫徹該會主張，「相信不會有什麼衝突」，又稱自己是獨立的人，倘對議題看法與教聯會衝突，會溝通，相信容易達至共識。

林泳施「絕對幫助」失德教師求助

丁健華在同一環節，問及各人會否協助涉專業失德教師的求助。林日豐稱難以失德一詞界定幫或不幫，稱相關個案可能涉法庭判案或性侵學生等；林日豐曾任檢視教師取消註冊（DQ）的上訴委員團成員，他建議檢討現有機制，稱在給予教師口頭、書面警告與DQ之間，「仍有空間」處理。林泳施則表示絕對會幫助相關教師，如提供法律意見，稱「作為代議士，善用議會內、業界內外資源」。

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（立會選舉論壇）