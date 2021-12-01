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回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受

【明報專訊】政府正研究擴大「疫苗氣泡」（俗稱疫苗護照）至所有食肆及表列處所的可行性，有消息人士曾向本報表示希望做到「長者要飲早茶、見孫仔就要打針」。中大生命倫理學中心總監區結成在港台《千禧年代》中回應，指長者與孫見面未必是基本權利，但對於長者而言很重要，「人性、人情之間關係的東西，可能沒有客觀界線，但如果能夠體諒而推出措施，市民接受程度比較好一點」。

倘限就業及用圖書館權利「要小心」

區結成說，就媒體引述消息指或會推出疫苗護照，相信一定程度限制市民都會接受，但討論焦點應該在於限制範圍是否合乎比例，即政府想達到的目的與其手段是否相稱。他指雖然政府未確認消息真確，但消息所知的限制範圍在飲食娛樂，目前「未至於很嚴厲」，但他擔心如果推行這些措施後都未能推高接種率，會否再推出更嚴厲的措施，「可能就會去到界線，有爭議」。

他認為，基本自由未必有絕對客觀的定義，「有一些權利的確切身，或者基本的，我以前訪問提及，例如就業權利、工作權利、使用圖書館權利，如果去到這個範圍都要限制，可能真的要小心一點」。他又稱有一些大家覺得並非必須的權利，但對於市民而言十分重要，他以長者與孫飲茶見面為例，「是否基本權利？可能不是，但對長者生活好重要，不是隨意可以說『都不是那麼重要，你不要見孫仔啦』」。

指逼針讓他人通關不一定合理

被問若政府從經濟方面考慮，盼與內地通關，想推高接種率，是否有較高凌駕性去削弱個人權利，區結成稱通關是重要事情，因香港和內地很多事情都近乎一體化，但會受惠於通關的人絕非佔社會大多數人，「一些很大疑慮、焦慮，不打針，你要他一定要打，讓其他人可以通關，都不一定很合理」。

稱「可以不去」某些場所非選擇

主持又提到，香港目前與其他國家強制打針不同，市民可選擇不打針而不到某些場所，算不算叫做「有一個選擇」。區指出香港疫情穩定，與歐美等「半失控」狀態不同，迫切性有別，不能直接比較。他又解釋，一般人常理分析及嚴格分析都會覺得「你可以不去的」不是一種選擇，「你不讓他享用某些權利，就說你可以選擇不去享用，這個都是好似不太合理。如果你用這個思路，我們快要選舉，為什麼我們不說，你不打針你就不要去投票？」

港大內科學系臨牀教授孔繁毅在同一節目表示，現在是最佳時機推出本地疫苗氣泡，「食肆、戲院，真的要打了針才可以入去、主要是保護未接種人士，他們去這些地方都不安全。希望可以盡快到九成接種率」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗氣泡 區結成

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