港聞

港聞一

指Omicron違病毒進化節奏 蕭傑恒：或曾傳動物再傳回人

【明報專訊】新冠病毒Omicron變異病毒株在S蛋白上出現多達32個變異，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，該變種違反病毒進化節奏，有可能是病毒傳給動物後再傳回給人類，才出現Omicron變種。

蕭傑恒昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，由2019年至今，新型冠狀病毒已有很穩定的結構，平均每月累積1.8個基因突變，但Omicron突然多了很多突變，進度速度較Delta快很多，違反病毒進化節奏，估計可能是病毒傳了給動物，在新宿主身上要重新適應，產生大量變異，再傳回給人類。

BioNTech：已啟調整配方前期工作

BioNTech藥廠發聲明，稱已啟動了對Omicron變異株及相關疫苗配方調整可能性的研究，上周已啟動調整疫苗配方的前期工作，及是否需要研發疫苗新配方的評估，一旦證實Omicron變異株存在免疫逃逸的潛力，且有在全球擴散的趨勢，已做好準備可在6周內調整目前研發的mRNA疫苗，並能在100天內開始批量交付。

另外，本港昨增6宗輸入個案，除了一名9歲女童和一名1歲男童，其他人都已打疫苗，6人當中有4人驗出L452R變異病毒株，沒有人驗出Omicron所帶的N501Y變異。

此外，英國航空在過去兩個周六均有一名機組人員在港病毒檢測呈陽性，同機其他機組人員須檢疫，英航上周六表示決定暫停飛往香港。英航昨回覆本報表示，正在不斷審視往返香港的營運，目前已取消航班直至12月4日。

（新冠疫情）

相關字詞﹕蕭傑恒 疫苗 變種病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能
港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能
回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受
回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受
8私營醫療機構 周一起免費打復必泰
8私營醫療機構 周一起免費打復必泰
反修例4000學生被捕 教育界5候選人激辯 3人倡特赦假釋年輕人 朱國強反對
反修例4000學生被捕 教育界5候選人激辯 3人倡特赦假釋年輕人 朱國強反對
答選區劃分無人全對 默寫鏡仔名字校長打問號
答選區劃分無人全對 默寫鏡仔名字校長打問號
文詩詠憂先合併後殺校 林日豐倡凍結學校數目6年
文詩詠憂先合併後殺校 林日豐倡凍結學校數目6年
過關容貌識別「非觸式e道」今啟用 快指紋e道1秒 入境處：相片供核對不儲存
過關容貌識別「非觸式e道」今啟用 快指紋e道1秒 入境處：相片供核對不儲存
多次受建制派委託 香港研究協會民調 同有「一定不投票」選項
多次受建制派委託 香港研究協會民調 同有「一定不投票」選項
批發及零售界論壇 邵家輝：通關前可再派3000元消費券
批發及零售界論壇 邵家輝：通關前可再派3000元消費券
前議助噴清潔劑襲擊囚6月2周
前議助噴清潔劑襲擊囚6月2周
趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒
趙家賢案 辯方專家改稱被告酒精中毒
林鄭訪武漢致辭 「通關快有好消息」
林鄭訪武漢致辭 「通關快有好消息」
漁光村重建申放寬高限 資助出售房佔2000伙
漁光村重建申放寬高限 資助出售房佔2000伙
爭產案揭何鴻燊未立遺囑 何超賢申加兩遺產管理人遭反對
爭產案揭何鴻燊未立遺囑 何超賢申加兩遺產管理人遭反對
兒童精神科服務需求增 設護士診所支援 用工作紙助病童紓緩情緒
兒童精神科服務需求增 設護士診所支援 用工作紙助病童紓緩情緒
議會衝突案涉違特權法 郭永健認兩罪 爭議部分案情
議會衝突案涉違特權法 郭永健認兩罪 爭議部分案情
公務員須效忠特區 發信問違反聲明定義 問宣誓被退休 助理稅務主任申覆核
公務員須效忠特區 發信問違反聲明定義 問宣誓被退休 助理稅務主任申覆核
毒餐車撞交警 司機涉9罪被捕
毒餐車撞交警 司機涉9罪被捕
科大牽頭建晶片研究中心 開發3倍效能CIM晶片
科大牽頭建晶片研究中心 開發3倍效能CIM晶片
石硤尾露下體拍裙底 建築工就逮
石硤尾露下體拍裙底 建築工就逮
百福道夜獵野豬 市民斥可恥 漁署：3年遷徙12隻 仍見聚集
百福道夜獵野豬 市民斥可恥 漁署：3年遷徙12隻 仍見聚集
小野豬倒斃呈祥道 同伴徘徊
小野豬倒斃呈祥道 同伴徘徊
大灣區GBA新聞：羊城王府井結業 老廣州不捨打卡
大灣區GBA新聞：羊城王府井結業 老廣州不捨打卡
大灣區GBA新聞：專家：太依賴選址 遇電商衝擊
大灣區GBA新聞：專家：太依賴選址 遇電商衝擊
大灣區GBA新聞：粵上調最低工資 最多加15% 時薪27元
大灣區GBA新聞：粵上調最低工資 最多加15% 時薪27元
灣區手記：廣州報檔 除了報紙什麼都賣 ／文：尚東美
灣區手記：廣州報檔 除了報紙什麼都賣 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】葉劉中環擺站 行會多人站台 陳智思助派單張 李國章打卡後走
【Emily】葉劉中環擺站 行會多人站台 陳智思助派單張 李國章打卡後走
【Emily】月薪約26萬 公務員學院聘院長
【Emily】月薪約26萬 公務員學院聘院長
【Emily】長洲請選舉保安 返兩日要宣誓
【Emily】長洲請選舉保安 返兩日要宣誓
【Emily】M+聘大量兼職客服主任 助管理人群
【Emily】M+聘大量兼職客服主任 助管理人群
【Emily】黃俊瑯訪收養浪浪組織 促政府批地
【Emily】黃俊瑯訪收養浪浪組織 促政府批地
【Emily】阿熙操刀 民主黨南區售「美貌」月曆
【Emily】阿熙操刀 民主黨南區售「美貌」月曆