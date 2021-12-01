指Omicron違病毒進化節奏 蕭傑恒：或曾傳動物再傳回人

蕭傑恒昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，由2019年至今，新型冠狀病毒已有很穩定的結構，平均每月累積1.8個基因突變，但Omicron突然多了很多突變，進度速度較Delta快很多，違反病毒進化節奏，估計可能是病毒傳了給動物，在新宿主身上要重新適應，產生大量變異，再傳回給人類。

BioNTech：已啟調整配方前期工作

BioNTech藥廠發聲明，稱已啟動了對Omicron變異株及相關疫苗配方調整可能性的研究，上周已啟動調整疫苗配方的前期工作，及是否需要研發疫苗新配方的評估，一旦證實Omicron變異株存在免疫逃逸的潛力，且有在全球擴散的趨勢，已做好準備可在6周內調整目前研發的mRNA疫苗，並能在100天內開始批量交付。

另外，本港昨增6宗輸入個案，除了一名9歲女童和一名1歲男童，其他人都已打疫苗，6人當中有4人驗出L452R變異病毒株，沒有人驗出Omicron所帶的N501Y變異。

此外，英國航空在過去兩個周六均有一名機組人員在港病毒檢測呈陽性，同機其他機組人員須檢疫，英航上周六表示決定暫停飛往香港。英航昨回覆本報表示，正在不斷審視往返香港的營運，目前已取消航班直至12月4日。

（新冠疫情）