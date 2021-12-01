港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能

日葡瑞典周五起列高風險地區

本港至今有3宗輸入個案驗出帶Omicron變種，截至昨日3人仍然留醫，情况穩定。儘管世衛日前促請各國不要過分限制入境，多國仍實施封關或禁部分國家入境等措施，因應日本、葡萄牙及瑞典確認發現Omicron輸入個案，政府12月3日（周五）凌晨起將3國列為A組高風險地區，只有已打疫苗港人可從當地返港，並在抵港後於指定酒店檢疫21天，其間接受6次檢測。

食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，因目前全球科學家不是很清楚Omicron的影響，故本港現階段採取的措施偏嚴，但不是全面封關。

袁國勇：五方面研究 包括傳染致病性

港大微生物學系昨晚公布，該系成為亞洲首個研究團隊成功分離和培養Omicron病毒變種株，袁國勇表示，現可展開五方面研究，除了測試疫苗產生的抗體是否有效、以倉鼠試驗傳染性和致病性，還要研究對抗病毒藥物、檢測的影響，「歐洲已講有RT-PCR（測試）唔得，要搞清楚」，但其實驗室現沒採用被指對Omicron無效的測試。

該系亦稱分離出來的Omicron可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，袁國勇稱只要殺了病毒便可做疫苗，但本港無疫苗廠，視乎哪裏有疫苗廠有興趣製造。

袁又稱，有悲觀的人認為Omicron帶來第二次大流行，樂觀的人認為打了復必泰所屬的mRNA平台疫苗，會有淋巴細胞介導免疫，即使出現逾30個突變仍會有保護，但袁認為暫未有足夠證據定斷，他估計結果可能在兩者之間。

何栢良促禁高風險者免檢疫

倡竹篙灣隔離21日

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港面對的最大威脅不是來自非洲國家，若英國和歐洲其他國家有Omicron疫情爆發，對香港的影響將很大。他說，12月和1月有很多留學生從當地返港，但他們要檢疫，他最擔心是豁免檢疫者，促請政府禁止從Omicron爆發地來港者的免檢疫安排，並要求從相關地方抵港的人到竹篙灣檢疫中心檢疫21日。

何又說，若病毒在免疫力低者體內較長時間、大量繁殖，容易有較多變異，但預期殺傷力會較輕微，惟仍要待進一步調查才確定。他估計，面對Omicron變種，疫苗預防感染的效力或跌至少過一半。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《千禧年代》解釋，Omicron有可能影響疫苗效用，如Beta變種讓疫苗效用跌兩三成，Delta對疫苗影響則較小，預計Omicron或亦令疫苗效用跌兩三成。他認為，香港的外防輸入措施已做得很足夠，因南非超高危國家的港人回港都要到竹篙灣隔離檢疫7日才可到檢疫酒店，另外高危者測試已經很頻密。他又稱現在最重要是讓剩下三成未接種疫苗的人都盡快打針。

明報記者

（新冠疫情）

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