【Emily】林鄭任內第三名新聞處長離任 鄭偉源稱健康理由「無畀人炒」

政府新聞處長一職同特首工作關係緊密，包括每天出席晨早嘅「早禱會」參與匯報輿論報道，此職位通常由政務官（AO）出任、屬D6級。

話特首體諒 笑言較前兩任坐得耐

鄭偉源同Emily強調，離任係佢身體有毛病，仲話近月狀况變差，係聽取醫生意見後，想年底前先治療，因此先休假幾星期。佢話本來期望出任至本屆政府任期結束，即明年6月，但呢個崗位工作量及壓力大，身體近月捱唔住，佢話睇到目前社會情况相對穩定，喺得到特首及公務員事務局長體諒，畀佢先調職。佢又講笑話，自己呢個位都做咗兩年幾，時間唔算短，比起前兩任處長坐得耐。

鄭偉源於2019年8月29日起出任新聞處長。佢1989年加入政務職系後，曾喺多個決策局及部門服務，升任新聞處長前係教育局副秘書長。

新聞處就回覆話，鄭偉源會於12月4日調離新聞處，由副處長吳綺媚暫時兼任處長一職，政府將按照既定機制和程序，安排合適人選出任處長。